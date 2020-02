La Auténtica Defensa. Edición del viernes, 14/feb/2020 Paritaria Municipal:

Subrayó que el gremio busca "recuperar" lo perdido frente a la inflación en 2019 y estar a tiro de la suba de precios en el 2020. "Esperemos que el intendente reflexione y otorgue el aumento como corresponde", manifestó el líder sindical. El secretario general del Sindicato de Trabajadores Municipales de Campana, Carlos Barrichi, se expresó sobre la negociación paritaria con el Gobierno local una vez finalizada la reunión mantenida en el edificio 6 de julio. Barrichi manifestó que "en principio no se ha llegado a ningún acuerdo", aunque celebró que el Municipio haya "aceptado la propuesta de seguir avanzando (con la negociación) la semana que viene". En ese sentido, estimó que el miércoles podría llegar a producirse novedades. "Nos venimos con esa esperanza", reconoció Barrichi en diálogo con la prensa. El líder sindica consideró que la de ayer "fue una reunión bastante áspera, como siempre", y señaló que el objetivo del gremio es "recuperar" lo perdido por inflación en la paritaria 2019 y "no perder" contra la suba de precios en este 2020. Según pudo averiguar La Auténtica Defensa, el gremio estimó que sus afiliados quedaron 9.5 puntos porcentuales abajo de la inflación durante el año pasado. "Esperemos que el intendente reflexione y otorgue el aumento como corresponde. Necesitamos que nos ponga a nivel de la inflación", manifestó Barrichi. "Queremos que se pongan las pilas y que empiecen a pensar en los trabajadores y que no traigan funcionarios de afuera con grandes sueldos", agregó. Por su parte, el secretario de Prensa y representante paritario, Norberto Burgueño, confirmó que "de números no se habló" y subrayó que la misión del gremio será "recuperar algo de lo perdido en la paritaria 2019 y (discutir) cómo encarar este semestre". "No queremos llegar a medidas de fuerza que comprometan el normal funcionamiento de la Municipalidad", expresó Burgueño. Y concluyó: "Si bien entendemos las dificultades económicas del Municipio, que entiendan las que tienen los trabajadores, que pasan una circunstancia comprometida". Acompañando la negociación salarial, un grupo de trabajadores repartió volantes en la sede de la nueva biblioteca municipal en el Parque Urbano y luego se movilizó por avenida Varela hasta el Palacio Municipal y el edificio 6 de julio. También se registró la presencia de políticos locales de la oposición.





MIENTRAS SE REALIZÓ LA REUNIÓN PARITARIA, EL GREMIO SE MOVILIZÓ EN RECLAMO DE UN AUMENTO SALARIAL.



