Volcó un transporte de líquidos inflamables

Fue sobre Ruta 6 en el tramo entre la Estancia Santa Susana y el barrio Los Pioneros. El conductor debió ser retirado de la cabina inconsciente. Por las tareas de remoción y las pericias se debió interrumpir el tránsito. Otro accidente de gravedad en la Ruta 6. En la tarde de este jueves un transporte de líquidos inflamables volcó sobre el cantero central que divide ambas manos de la autovía, ocasionándole heridas de consideración a su chofer. El siniestro ocurrió mientras el vehículo, que se dirigía en dirección a la ciudad, transitaba el tramo entre la Estancia Santa Susana y el barrio Los Pioneros. Si bien no está confirmado, una hipótesis que se manejaba en el lugar del hecho apuntaba a un pozo de grandes magnitudes como causa principal. El camión quedó recostado sobre uno de sus laterales. Por fortuna, como no llevaba carga, no hubo riesgo de derrames o incendio. El conductor del vehículo viajaba solo y debió ser retirado por el SAME inconsciente. Fue trasladado al Hospital Municipal San José. Del operativo de emergencia participaron también el móvil 43 de Bomberos Voluntarios, Defensa Civil, el patrullero de zona 9 del Comando Patrulla, un móvil de Policía Local y efectivos del Destacamento Los Cardales. El tránsito se vio reducido hasta que concluyeron las tareas de remoción del vehículo y las pericias, lo que ocasionó demoras en la circulación.

