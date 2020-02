La Auténtica Defensa. Edición del viernes, 14/feb/2020 Villa Dálmine:

Ante Instituto, el volante tuvo su primera vez como titular en la temporada y cumplió con creces tras las salidas de Ballini y Affranchino y la lesión de Nelle. "Traté de dar el máximo y me fui feliz, porque remontar un partido no es nada sencillo", señaló. A sus 23 años, Federico Recalde es hoy el jugador que más temporadas lleva en Villa Dálmine. Y el que más partidos en el club acumula del actual plantel. Sin embargo, no ha tenido continuidad en las últimas temporadas después de aquella explosiva consolidación en el Torneo de Transición 2016, cuando Walter Marchesi le dio la confianza para jugar junto a Horacio Falcón en el centro de la cancha. Pero "el Heredero" siempre está, ahí, al pie del cañón. Lo demostró en el primer partido del año pasado, en Rafaela, cuando Walter Nicolás Otta lo ubicó como titular ante la suspensión de Matías Ballini en la victoria 1-0 ante la Crema. Y lo volvió a demostrar en el arranque de este 2020, cuando Lucas Bovaglio lo alistó como titular por primera vez en la actual temporada, tras las partidas de Ballini y Facundo Affranchino y la lesión de Saúl Nelle en el receso de verano. Con la 5 en la espalda, Recalde fue una de las figuras del Violeta en el histórico triunfo 2-1 sobre Instituto en Alta Córdoba del pasado domingo. "Estoy muy contento por el equipo y este gran triunfo; y también en lo personal, porque volví a tener la oportunidad de jugar desde el arranque (NdR: su última vez había sido el 14 de abril pasado, en el empate 4-4 ante Gimnasia de Jujuy como local)", señaló a la salida del estadio Juan Domingo Perón en diálogo con FM Radio City Campana. "Traté de dar el máximo y me voy muy feliz, porque remontar un partido no es nada sencillo y nosotros lo conseguimos como visitante y ante un rival como Instituto", agregó Fede, quien jugó todo el partido, aunque en los minutos finales se volcó a la derecha ante el ingreso de Cristian Carrizo por el contracturado Lucas Cuevas. "Hicimos un buen primer tiempo. Ellos nos llegaron una sola vez y nos convirtieron, mientras nosotros no pudimos aprovechar las dos o tres situaciones que tuvimos a nuestro favor. En el segundo tiempo se nos dio el gol y nunca nos conformamos, por eso seguimos yendo para adelante y nos terminamos quedando con el triunfo", manifestó sobre el desarrollo del juego el Alta Córdoba. "Estábamos confiados, porque nos preparamos muy bien para enfrentar a Instituto. Por suerte las cosas nos salieron bien. Creo que el triunfo es un premio a este equipo y al trabajo que viene realizando", añadió el volante campanense. Además, "Fede" también se refirió a la responsabilidad de tener que reemplazar en cancha ni más ni menos que a quien era el máximo referente del joven plantel Violeta. "Matías era nuestro capitán, un jugador de mucha experiencia que se entrega al máximo. No era fácil reemplazarlo. Traté de entregarme al ciento por ciento y creo que cumplí. Espero poder seguir creciendo día a día", expresó. Ahora, lo que se viene para Recalde y Villa Dálmine es San Martín de Tucumán, el domingo a las 17.00 horas en el estadio de Mitre y Puccini con arbitraje de Gerardo Méndez Cedro. El Santo tucumano empató como local con Almagro, pero igualmente llega como líder, con el presupuesto más alto de la categoría y, también, con un volante central campanense: Juan Ignacio Mercier. "Será un partido duro, pero estamos con confianza. Lo analizaremos junto al cuerpo técnico y seguramente encontraremos la mejor manera de encararlo para tratar de quedarnos con la victoria en Campana", cerró Fede, siempre ahí, al pie del cañón.

RECALDE FUE UNO DE LOS PUNTOS ALTOS DEL VIOLETA EN EL TRIUNFAZO CONSEGUIDO EN CÓRDOBA.



