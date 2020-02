La Auténtica Defensa. Edición del viernes, 14/feb/2020 Breves: Noticias de Actualidad

14 de Febrero de 2020







LLAMATIVA RESPUESTA El presidente Alberto Fernández aseguró hoy que, en su Gobierno, él tiene tanto "la tinta" como "la lapicera" pero consideró que "el día que se quede sin tinta", Cristina Kirchner le va a "alcanzar un cartucho". En una entrevista que brindó a Oscar González Oro por Radio Rivadavia, el primer mandatario se refirió a las hipótesis sobre un "doble comando" dentro de su Gobierno. El conductor radial, la semana pasada había sostenido que "en el país hay una sola lapicera número 1 y la tiene Alberto, pero lamentablemente el cartucho con la tinta lo tiene Cristina". En ese sentido, al culminar la entrevista hoy con el primer mandatario en Casa Rosada, le dijo: "El día que te quedes sin tinta, no dudes en llamarme". En respuesta, Fernández bromeó: "El día que me esté quedando sin tinta, Cristina me va a alcanzar un cartucho". INFLACIÓN DESACELERADA La inflación del 2,3% del mes pasado, publicada ayer por el Indec, fue mucho menor al 3,5% que proyectaban el promedio de las consultoras y estuvo en línea con las expectativas optimistas del Gobierno. En la variación interanual, el índice fue del 52,9%. El dato mensual mostró una fuerte desaceleración de suba de precios, teniendo en consideración que en diciembre había sido del 3,7%, y que en la primera semana de enero se reincorporó el IVA en los 13 productos de la canasta básica a los que se le había quitado en los últimos meses del año pasado. DNI 9 MIL Ayer al mediodía, el presidente Alberto Fernández entregó formalmente a la médica, música y periodista Isha Escribano el DNI que respeta su identidad de género autopercibida, tal como figura en su partida de nacimiento rectificada a pedido de ella. "Dije que íbamos a volver para ser mejores, y hoy somos mejores", señaló el presidente en el acto. La entrega se hizo en el salón Pueblos Originarios, de la Casa de Gobierno, ante una audiencia integrada por activistas y referentes de organizaciones de la diversidad sexual. El de Isha Escribano fue el documento número nueve mil entregado desde que se sancionó la Ley de identidad de género, en 2012. SE DICEN INOCENTES El abogado de la familia de Fernando Báez Sosa, Fabián Améndola, manifestó que uno de los acusados por el asesinato cometido en la puerta del boliche Le Brique, en Villa Gesell, durante la audiencia judicial llevada a cabo ayer dijo que "son inocentes". Durante la audiencia, según trascendió, el abogado de los acusados del asesinato de Fernando, ocurrido el 18 de enero pasado en la puerta del boliche Le Brique, en Villa Gesell, pidió la prisión domiciliaria de los rugbiers porque de lo contrario "por la presión mediática" no se pueden defender. "Durante la audiencia uno solo de ellos habló y dijo ´somos inocentes´, creo que fue (Matías) Benicelli. Ninguno mostró arrepentimiento", contó Améndola en diálogo con la prensa una vez finalizada la audiencia judicial. DEL BANCO A LA CÁRCEL Cuatro personas que desempeñaban cargos altos en dos entidades bancarias de la ciudad de Córdoba fueron detenidas en las últimas horas tras trece allanamientos realizados en dos financieras, en una empresa de cajas de seguridad y en diez domicilios de diferentes barrios cerrados. Según confirmaron fuentes oficiales, los operativos fueron realizados por Gendarmería Nacional y la Policía de la provincia de Córdoba tras la solicitud del fiscal federal Gustavo Vidal Lascano, quien desde hace un año y medio investiga la actividad ilegal de una de las financieras. Tras los operativos se logró detener a cuatro personas, entre ellas tres hombres y una mujer, quienes, según se informó, desempeñaban altos cargos en sucursales del banco Citibank y Supervielle de la ciudad capital.



Breves: Noticias de Actualidad

14 de Febrero de 2020

Twittear Click en el botón para publicar una interacción con la noticia:

Te puede interesar