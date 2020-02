La Auténtica Defensa. Edición del viernes, 14/feb/2020 Confesiones de San Valentín

Por Nahuel Sánchez Bredle













Nahuel Sánchez Bredle

Pasando las 00:00 horas ha llegado el gran día para muchos, Fechas Comerciales dicen algunos, fiestas paganas afirman otros. Cada uno lo vive a su manera o quizás con indiferencia. Hoy un desfile de amores no correspondidos prefiere esquivar a los vendedores de rosas y de flores. Incómodos se sienten aquellos que anhelan ser amados y este día puede ser inspirador de versos tristes en la estación más linda y colorida. Quién sabe si las esperanzas renacerán o solo bastará con observar a algunos pocos afortunados. La soledad arrastra a las personas a una turbulencia que desemboca en recuerdos, nostalgia y melancolía. Aquel gran amor que no se concretó, amores platónicos y la inolvidable traición que marcó el desengaño. Hace tiempo que el amor conduce al suspenso y a la incertidumbre de solo vivir efímeros momentos. Enamorarse es amar las coincidencias y amar es enamorarse de las diferencias. Autosuficiencia, individualismo, orgullo, egos, incapacidad de amar y el materialismo destruyen la construcción del "compromiso". Nos cuesta la idea de amar sin poseer, acompañar sin invadir y vivir sin depender. Hay que trabajar en la sanidad de las heridas emocionales y en la autoestima para tener una vida de pareja sana. Me tiene aburrido el protocolo social del amor que impide demostrar afecto porque el otro puede espantarse. Tarde o temprano entenderás que en este mundo hay personas que luchan por sostener una relación porque los preocupa mantener "una imagen pública positiva" antes que resolver el fracaso que viven y que deben sostener a diario. (Autoengaño, infidelidades y círculos viciosos que terminan dañando a los hijos). Otras personas han sufrido y temen volver a enamorarse, finalmente están aquellos que son mayoría que fingen sentir amor. No todo es real y romántico, las apariencias, el acostumbramiento y el factor económico lo pueden corroborar. Es difícil que alguien te rompa el corazón, generalmente somos nosotros tratando de meterlo a la fuerza donde sabemos bien que no cabe y en consecuencia llegamos a la anunciada decepción. Muchos por ignorancia y por ceguera espiritual recurren a la brujería, personas que dejan a sus familias, viven una mentira, inseguros y acomplejados. Al obrar mal no tienen paz, no los aman y son infelices. Cuando se acaban los beneficios y el dinero terminan siendo reemplazados y pierden todo, porque se cosecha lo que se siembra y todo se paga en esta vida. Otra situación que sucede es amar a quien no nos ama y ser amados por quien no sentimos amor. Como dijo Eric Fromm "Si el amor fuera solo un sentimiento la promesa de amarse para siempre no tendría sentido, porque los sentimientos van y vienen. Amar es una decisión, una promesa". Dichosos aquellos que han encontrado el verdadero amor, los cobardes no se la juegan, el amor es solo para valientes…

Confesiones de San Valentín

Por Nahuel Sánchez Bredle

