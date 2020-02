La Auténtica Defensa. Edición del viernes, 14/feb/2020 Efemérides del día de la fecha: 13 de febrero







DÍA DE LOS ENAMORADOS Originada en el siglo III después de Cristo, durante el gobierno del emperador Claudio II en el devastado y decadente Imperio Romano, esta celebración surge a raíz de la prohibición de los matrimonios entre jóvenes parejas bajo el argumento de que los soldados solteros eran más fuertes y resistentes en el campo de batalla que los casados que estaban atados emocionalmente a sus familias. Desoyendo las injustas prohibiciones, el sacerdote Valentín de Roma empezó a casar parejas en secreto hasta que fue descubierto y apresado por órdenes del emperador. En la espera de su ejecución, Valentín se enamoró de una joven llamada Julia que era hija del juez de la prisión y ciega de nacimiento por lo que a través de sus oraciones le pidió a Dios que Julia pudiera ver. Antes de fallecer, Valentín le entregó una nota a la muchacha a modo de despedida que milagrosamente pudo leer; la misma decía "Tu Valentín." San Valentín murió el 14 de febrero del año 273 después de Cristo. FALLECE TORCUATO EMILIOZZI Torcuato Enrique Pascual Emiliozzi nació el 30 de mayo del año 1912 en Flores, Buenos Aires. Radicado en Olavarría, "Tito" se crio rodeado por los autos, herramientas y motores del taller mecánico de su padre que, a lo largo de los años, fueron forjando su talento como mecánico y pasión por el automovilismo. Sus inicios en este deporte fueron como copiloto de José Valerga en un Ford A que competía en Fuerza Limitada; luego tomó el volante y a bordo del Ford A ganó su primera carrera antes de empezar a manejar el Ford T, no obstante, esto finalizó con el estallido de la Segunda Guerra Mundial que paralizó el deporte. Ya finalizada la contienda internacional, Torcuato retornó a las carreras con su hermano Dante en la emblemática "Galera" que arrasaría en todas las carreras del Turismo Carretera (TC) y trascendería en la historia del automovilismo local al alcanzar una velocidad de 203,526 km/h en la Vuelta de Necochea: "los Emiliozzi no compran velocidad, la fabrican" diría un impresionado periodista. El debut con la misma fue en el año 1950 en la carrera Mar y Sierras con Dante de piloto; los hermanos se alternaban el mando de la "Galera" hasta que un día acordaron que el ganador de la próxima carrera se quedaría con el dominio del volante que lo ganó Dante al triunfar en la Vuelta de Chacabuco. Pero esto no desalentó a "Tito" que utilizó sus habilidades y conocimientos para mejorar el rendimiento de "La Galera" y logar algo inédito en el mundo del automovilismo al preparar el primer motor V8 con válvulas a la cabeza del mundo, adelantándosele a la "Ford Motor Company": "mi tío y papá eran mecánicos geniales, incorporaron reformas en la Galera, el Ford, con las que se adelantaron varios años a las innovaciones de la firma estadounidense" comentó su hija, Irma Emiliozzi, en la presentación de su segundo libro "Los Emiliozzi. De la historia a la leyenda." "La Galera de los Emiliozzi" dejó su marca en el Turismo Carretera coronándose campeón en los años 1962, 1963, 1964 y 1965. Más adelante decidieron modernizarla cambiándole el motor V8 59 AB por un V8 de Ford F-100 que desencadenó una serie de abandonos que frustraron la obtención del título. En el año 1966 los hermanos participaron por primera vez con el Ford Baufer F-100 en la Vuelta de Carlos Casares; éste fue diseñado por Dante y Alain Baudena, propietarios de "Baufer", a partir de la carrocería de un Ford 1953 e impulsado por el motor Ford F-100, a pesar del entusiasmo del regreso a las pistas de carreras no obtuvieron ninguna victoria con el mismo. Dos años después "Tito" abandonó la butaca de acompañante y fue reemplazado por Octavio Sabattini. Falleció en el año 1999 en Olavarría, Provincia de Buenos Aires. SE ESTRENA "EL SILENCIO DE LOS INOCENTES" Un día como hoy en el año 1991, se estrenaba la galardonada película "El silencio de los inocentes." Dirigida por Jonathan Demme y protagonizada por Jodie Foster y Anthony Hopkins, el film está basado en la novela "El silencio de los inocentes" de Thomas Harris publicada en el año 1988; el personaje más destacado fue Hannibal Lecter que en sus cortas escenas con Clarice Starling aterrorizó a los espectadores: "Lecter fue fácil de actuar. Cuando leí el guion, todo vino muy rápido a mi cabeza. Ya sabía su voz" comentó Hopkins en una entrevista. El mismo año de su estreno ganó 5 Oscar en las categorías "Mejor dirección", "Mejor película", "Mejor actriz" para Foster, "Mejor actor" para Hopkins y "Mejor guion adaptado".

