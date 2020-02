Breves: Deportivas

RESPIRÓ INDEPENDIENTE

Después de la amarga derrota en el clásico de Avellaneda, Independiente se recuperó anoche al vencer 1-0 como local a Fortaleza de Brasil en el partido de ida de la serie de primera ronda de la Copa Sudamericana 2020. El gol del Rojo lo marcó Leandro Fernández a los 6 minutos del segundo tiempo.

Además, también anoche, Zamora superó 1-0 en Venezuela a Plaza Colonia de Uruguay; y Cusco de Perú derrotó 2-0 como local a Audax Italiano de Chile.

COPA LIBERTADORES

Barcelona de Ecuador hizo valer el 4-0 conseguido como local (anoche perdió 2-1 como visitante) y eliminó a Sporting Cristal de Perú, por lo que quedaron definidos los cuatros duelos de la tercera y última fase previa de la Copa Libertadores 2020. Serán: Atlético Tucumán vs Independiente Medellín de Colombia, Palestino de Chile vs Guaraní de Paraguay, Deportes Tolima de Colombia vs Inter de Brasil y Cerro Porteño de Paraguay vs Barcelona de Ecuador.

SUPERLIGA: FECHA 20

Hoy comienza una nueva jornada de la Superliga Argentina de Fútbol con la disputa de dos partidos: desde las 19.00 horas, Patronato recibirá en Paraná a Unión de Santa Fe; mientras que desde las 21.10, Colón será local frente a Racing Club en el estadio Brigadier López.

Esta 20ª fecha continuará mañana con cuatro encuentros: Huracán vs Aldosivi de Mar del Plata (17.35), Atlético Tucumán vs Argentinos Juniors (19.40), Rosario Central vs Gimnasia de La Plata (19.45) y Talleres de Córdoba vs San Lorenzo (21.50). El domingo, en tanto, jugarán: Lanús vs Newells (19.40), River Plate vs Banfield (19.40) y Central Córdoba de Santiago del Estero vs Boca Juniors (21.50). La programación se cerrará el lunes con Estudiantes de La Plata vs Defensa y Justicia (19.00) e Independiente vs Arsenal (21.10), dado que el encuentro entre Vélez Sarsfield y Godoy Cruz quedó postergado para el miércoles 4 de marzo.

El líder del campeonato es River Plate (39 puntos) y su escolta, Boca Juniors (36). Más atrás se ubican Lanús (33), Argentinos Juniors (32) y Racing Club (31).

ARGENTINA OPEN

Ayer, por los Octavos de Final del ATP 250 que se está disputando en el Buenos Aires Lawn Tennis Club: Guido Pella venció 7-6, 6-7 y 6-4 a Facundo Bagnis; Juan Ignacio Londero superó 6-7, 6-2 y 6-1 al serbio Laslo Djere; y Pablo Cuevas le ganó 6-4, 4-6 y 6-4 a Albert Ramos Viñolas. En tanto, al cierre de esta edición se enfrentaban Diego Schwartzman y Federico Delbonis para definir al tercer argentino entre los mejores ocho del torneo. Los duelos de Cuartos de Final que se jugarán hoy serán: Casper Ruud vs Dusan Lajovic, Thiago Monteiro vs Pedro Sousa; Londero vs Pella y Cuevas ante el ganador de Schwartman vs Delbonis.

F1: CHINA SUSPENDIDA

El Gran Premio de Fórmula 1 que se iba a correr el próximo 19 de abril en China fue pospuesto debido al coronavirus, según anunció Federación Internacional del Automóvil (FIA). Según trascendió, en esa fecha no habrá carrera de F1 y se analizará la posibilidad de que se corra en otra fecha si se encuentra una solución al coronavirus. "La FIA, junto con la Fórmula 1, decidieron aceptar una solicitud oficial del promotor para posponer el Gran Premio de Fórmula 1 originalmente programado para el 19 de abril", reza el comunicado publicado donde se confirmación la decisión de posponer el GP de China.