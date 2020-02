La Auténtica Defensa. Edición del viernes, 14/feb/2020 Básquet:

Por la cuarta fecha de la segunda fase del Provincial, el Tricolor enfrenta como visitante a Costa Sud. En la continuidad del Torneo Provincial de Clubes 2019/20, Ciudad de Campana enfrentará esta noche como visitante a Costa Sud de Tres Arroyos en un juego correspondiente a la cuarta fecha de la Zona B de la segunda fase del certamen. El Tricolor, que comenzó el año con victoria sobre Independiente en Zárate, después no pudo con Social de Alejandro Korn ni con Pueblo Nuevo de Olavarría. Así, con record de 4 triunfos y 9 derrotas, se mantiene en el último puesto de la Zona B y con reducidas chances de alcanzar el repechaje de los playoffs. Por su parte, Costa Sud está también en una situación similar: con registro de 5-10 ocupa el 7º puesto. Su última presentación fue en Tandil, donde perdió 80-61 ante Independiente de esa ciudad. Actualmente, las posiciones de esta Zona B son las siguientes: 1) Independiente de Tandil (11-4; 73%); 2) Sportivo Pilar y Platense de La Plata (8-5; 62%); 4) Independiente de Zárate (7-6; 54%); 5) Pueblo Nuevo de Olavarría (8-7; 53%); 6) Social de Alejandro Korn (5-8; 38%); 7) Costa Sud de Tres Arroyos (5-10; 33%); 8) Ciudad de Campana (4-9; 31%). Los partidos que completarán esta cuarta fecha de la segunda fase también se jugarán esta noche: Platense de La Plata vs Independiente de Tandil, Pueblo Nuevo de Olavarría vs Social de Alejandro Korn y Sportivo Pilar vs Independiente de Zárate. En tanto, en la Zona A, la tabla es la siguiente: 1) Sarmiento de Coronel Suárez (11-4; 73%); 2) Regatas de San Nicolás (9-4; 69%); 3) Blanco y Negro de Coronel Suárez (10-5; 66%); 4) Atenas de La Plata (8-5; 61%); 5) Belgrano de San Nicolás (6-7; 46%); 6) Racing de Olavarría (6-9; 40%); 7) Colón de Chivilcoy (4-9; 31%); 8) Sporting de Mar del Plata (4-11; 27%). En este grupo, por la cuarta fecha jugarán: Sarmiento de Coronel Suárez vs Regatas de San Nicolás, Atenas de La Plata vs Blanco y Negro de Coronel Suárez, Belgrano de San Nicolás vs Sporting de Mar del Plata y Colón de Chivilcoy vs Racing de Olavarría.

