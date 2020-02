La Auténtica Defensa. Edición del viernes, 14/feb/2020 Vóley:

El jugador del Club Ciudad de Campana integra el combinado nacional que está participando de la A2 de la Liga Nacional. El campanense Giuliano Turcitu, jugador del Club Ciudad de Campana, es actualmente uno de los 25 jóvenes que integran la Selección Argentina Menor de Vóley que está participando del Torneo Argentino, categoría A2 de la Liga Nacional de Voleibol. En ese marco, el punta de 17 años se encuentra bajo las órdenes del técnico Pablo Rico, quien está trabajando con jugadores Sub 18 que en este 2020 tendrán como principal compromiso el Sudamericano clasificatorio al Mundial 2021. En el Torneo Argentino, la Selección Argentina Menor tendrá un total de ocho partidos camino a ese desafío. Hasta el momento ha disputado cuatro de ellos y todavía no ha podido sumar sets: enfrentó en dos ocasiones a Once Unidos de Mar del Plata y la semana pasada se midió con San Lorenzo y Vélez Sarsfield, equipo en el que se desempeña ahora el central campanense Ramsés Cascú (ex CCC), quien fuera medalla de bronce en el Mundial de Túnez 2019 con la Selección Argentina Menor bajo las órdenes del mismo Pablo Rico. Las próximas fechas que disputará la Selección Menor en este Torneo Argentino corresponden al Weekend 5 y se desarrollarán en el estadio del Club Almirante Brown: este viernes será frente a San Lorenzo (20.00) y el domingo, nuevamente ante Vélez Sarfield (20.00).

GIULIANO TURCITU (CAMISETA NÚMERO 7) SE PREPARA CON LA SELECCIÓN MENOR, QUE ESTE AÑO DEBE AFRONTAR EL SUDAMERICANO CLASIFICATORIO AL MUNDIAL 2021. JONAS PONZIO, EN RIVER PLATE En la A1 de la Liga Nacional de Voleibol (máxima categoría nacional), nuestra ciudad está representada por Jonas Ponzio (19 años), otro joven formado en el Club Ciudad de Campana de la mano del histórico Rubén "Shu" Rosales. Su trayectoria siguió luego por Club Italiano y actualmente se encuentra en el plantel de River Plate que pelea la tercera posición de la Liga Nacional por detrás de Bolívar y Ciudad de Buenos Aires. En 2019, Jonás fue parte del equipo Millonario que se consagró campeón de la División de Honor de la Federación Metropolitana de Vóley. El plantel Millonario, dirigido por Fernando Borrero, cuenta también con un segundo campanense, el armador Juan Manuel Giuletti (17 años), quien también se formó en el CCC y todavía no ha debutado en la Liga Nacional. Durante el último año, River creció en su trabajo en inferiores y en mayores, lo cual se tradujo en múltiples campeonatos en las categorías de base y también dos títulos en la División de Honor Metropolitana. Esta es su tercera participación al hilo en la Liga de Voleibol Argentina desde que logró el ascenso. Y en esta oportunidad lo hace con dos campanenses en su plantilla.

