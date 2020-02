Familiares y amigos de "Chaly" Del Re reclamaron justicia

Anoche realizaron una manifestación en la plaza Eduardo Costa en la que recordaron "la gran sensibilidad social" del vecino brutalmente asesinado en febrero de 2016. Señalaron que la investigación no avanza. Al cumplirse el cuarto aniversario desde su asesinato, familiares y amigos de Carlos "Chaly" del Re se congregaron en la plaza Eduardo Costa para recordarlo y exigir el esclarecimiento del caso. Del Re fue encontrado muerto durante la madrugada del 12 de febrero de 2016. Bomberos lo hallaron maniatado dentro de su vivienda en calle Sívori al 900. Para cubrirse, los autores del crimen incendiaron el lugar. Sin embargo, la autopsia reveló que "Chaly" murió a causa de una golpiza previa. "Chaly era una persona espectacular, hermosa, con una gran sensibilidad social y de las necesidades de la gente. Son cosas que vos las ves en un diario, en un noticiero, y que cuando te pasa a vos no suena creíble", expresó Eduardo Oviedo, primo de la víctima, en diálogo con La Auténtica Defensa. La convocatoria de este viernes fue organizada por Pablo Pasquet y Fernando Coltelli, dos amigos Del Re. "Hoy, que se habla tanto de solidaridad, debemos recordar que la impunidad no es un buen clima para lograrla. Si nosotros queremos que nuestros hijos crezcan en un país diferente, necesitamos que la causas avancen, exigiendo con paz, no desde la violencia. Esta es una marcha pacífica. Estamos detrás de la búsqueda de los culpables y su juicio justo", expresó Pasquet, dueño de la propiedad donde fue asesinado Del Re. En cuatro años la investigación no ha avanzado. La Justicia no tiene sospechosos y le reconoce a los allegados que es "muy difícil" una resolución, de acuerdo comentaron ayer. La sospecha de familiares y amigos es que "Chaly" fue víctima de un asalto por parte de malvivientes que lo creían en posesión de cierta suma de dinero. Por eso, señalan, lo habrían golpeado hasta matarlo. "Aparentemente hay muy poco elemento de prueba porque el fuego borró huellas. Es una causa muy difícil, por lo que nos explicaron", comentó Coltelli. "Queremos aprovechar un nuevo aniversario para recordarle a las autoridades, al Poder Judicial y a la comunidad entera que hay un par de homicidas que siguen estando entre nosotros", expresó.

A CUATRO AÑOS DEL HECHO, FAMILIARES, AMIGOS Y VECINOS SE REUNIERON EN LA PLAZA EDUARDO COSTA.





LA CONVOCATORIA FUE ORGANIZADA POR PABLO PASQUET Y FERNANDO COLTELLI, DOS AMIGOS DEL RE.



Familiares y amigos de "Chaly" Del Re reclamaron justicia

