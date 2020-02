Sería inminente el cierre de Saint Gobain Sekurit

Aunque la empresa no lo confirmó, el gremio SATIVA y empleados se lo anunciaron a LAD. La noticia también se divulgó en las redes sociales. Entre 120 y 150 trabajadores perderían su fuente laboral, muchos de ellos vecinos de nuestra ciudad. Trabajadores de Saint Gobain Sekurit, que opera desde 2016 en Campana, comenzaron a divulgar el inminente cierre de la planta, lo que dejaría sin empleo a cerca de 150 personas. Si bien no hay telegramas de despidos ni un anunció oficial por parte de la compañía, la decisión se habría comunicado a los delegados gremiales e incluso algunos empleados ya habrían sido convocados para acordar los términos de desvinculación, según averigüó La Auténtica Defensa. "Acaba de cerrar la fábrica de parabrisas Sekurit Saint Gobain, la que está al lado de Honda. Por favor investiguen y que salga todo a la luz", dice uno de los mensajes que recibió LAD el jueves, cuando los rumores sobre el cese de la producción, que ya circulaban desde enero, se incrementaron. Este medio había recibido un primer aviso la semana pasada por parte de un empleado administrativo. Y ayer la noticia fue confirmada por el gremio SATIVA y los propios trabajadores. "Nos informaron por teléfono hace una hora que la fábrica cierra y se va del país", le dijo un delegado gremial a este medio. "Lamento mucho lo que nos pasó a mí, a todos mis compañeros de fábrica al enterarnos que la misma decidió cerrar sus puertas… bronca y tristeza", publicó un empleado en las redes sociales. Sekurit es una división del gigante francés Saint Gobain, dedicado al negocio del vidrio plano, productos para la construcción y materiales de alto rendimiento. En su planta de Campana fabrica parabrisas para diversas automotrices y el mercado de reposición. Desde la empresa solo reconocieron el amplio régimen de suspensiones que habían mantenido hasta el momento; y que, según informaron a este medio días atrás, se iba a extender a lo largo de todo febrero. A través de la consultora que tienen contratada para la comunicación señalaron que "la compañía mantiene un diálogo permanente con los empleados y los sindicatos para analizar los posibles caminos a tomar" y que "las conversaciones continuarán también en reuniones ya programadas durante el día de mañana". En esas reuniones se habrían comenzado con las gestiones para concretar la desvinculación de los empleados. Si bien trascendió que la empresa tiene presentado ante el Ministerio de Trabajo un procedimiento de crisis, que la habilitaría a pagar indemnizaciones menores a las estipuladas, esto no fue confirmado ni por la empresa ni por el gremio SATIVA. El Municipio de Campana todavía no tiene información oficial sobre el cierre de la planta, que emplea a entre 120 y 150 personas, informó ayer la Secretaría de Comunicación. Saint Gobain Sekurit había sido inaugurada durante la gestión de Stella Giroldi, pero comenzó a producir durante la administración de Sebastián Abella. A principios de 2016, el propio Abella había visitado la planta, ubicada a pocos metros de Honda. La caída de la producción automotriz nacional es la razón de crisis esgrimida por la empresa: como lo adelantó LAD el miércoles, Saint Gobain Sekurit sostiene que "la baja en la demanda de productos" hechos en Campana fue ocasionada por el descenso de la producción de autos, que la Asociación de Fabricantes Automotores (Adefa) ubicó en el orden del 32,5% interanual. Uno de los clientes principales de la planta Campaan de Saint Gobain era Honda, sumida en su propia crisis: desde el año pasado mantiene abierto un plan de retiro voluntario y ya anunció que el próximo 31 de mayo cerrará su línea de producción de autos.

LA PLANTA ESTÁ SOBRE RUTA 6 Y EMPLEA A MUCHOS VECINOS DE NUESTRA CIUDAD.



