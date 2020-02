Ayer llamaron a una pensionada del barrio Lubo para cobrar una suma por única vez. Llegó a darles el número de DNI, pero cuando le dijeron que tenía que cambiar la clave, colgó. Una vecina y pensionada del barrio Lubo recibió ayer por la mañana una llamada a su teléfono celular desde un número privado en la que le decían que a las 10:20 de la mañana tenía que presentarse sin falta en el banco para cobrar una suma por única vez de $21.300.- "Lo sorprendente –comentó la vecina a La Auténtica Defensa- es que tenían mi número de teléfono celular, e incluso sabían en qué banco cobro la pensión. Yo ya había entrado en el engaño y les había pasado mi número de DNI, pero cuando me dijeron que tenía que cambiar la clave ahí sospeché y corté". La mujer se desesperó y tomó el primer colectivo hasta el banco para relatar lo sucedido, y luego tomó otro para llegarse hasta las oficinas de la ANSeS. "En ambos casos me dijeron que me quede tranquila, y que con mi número de DNI no pueden hacer nada. Pero que jamás le pase a nadie mi CBU ni la clave de la tarjeta… la verdad es que me desesperé y me asusté mucho. Lo difundo para que la gente esté atenta", concluyó la vecina.



Casi pisa el palito

Twittear Click en el botón para publicar una interacción con la noticia:

Te puede interesar