Juega como local desde las 17.00. En caso de empatar, asegura su clasificación. Si gana, conquistará el primer puesto de la zona. Por su parte, La Josefa jugará mañana en Lima. Mientras La Esperanza queda libre este fin de semana. Hoy comenzará la quinta fecha de la fase de grupos de la Copa Federación Norte 2020, el campeonato organizado por la Federación Norte de Fútbol que otorga una plaza para el Torneo Regional Federal Amateur 2021. Y en ese marco hoy se estará presentando Atlético Las Campanas, que desde las 17.00 horas recibirá la visita de Estrada FC de Zárate en un duelo correspondiente a la Zona F. Para el actual bicampeón de la Liga Campanense de Fútbol puede ser un partido decisivo. Es que en caso de empatar asegurará su pasaje a los Octavos de Final. Y en caso de ganar tendrá un premio extra: el primer puesto de la Zona F, más allá del resultado que obtenga frente a Maipú FC en la última fecha. En la primera rueda, en su debut en esta competencia, Las Campanas igualó 2-2 como visitante frente a Estrada FC. Luego, como local, venció 1-0 a Maipú. Por eso tiene 4 puntos, uno menos que Estrada (5) y tres más que Maipú (1). LA JOSEFA Por la quinta fecha de la Zona D, La Josefa estará jugando mañana domingo desde las 18.00 horas como visitante frente a Lima FC, en un duelo de equipos que están igualados en la tercera posición con apenas un punto. Por esta misma zona, Belgrano de Zárate y Fundición de Baradero (líderes con 10 puntos) se medirán hoy desde las 19.00 en el barrio Villa Massoni de la vecina ciudad. LA ESPERANZA En la Zona E, Defensores de La Esperanza quedará libre en esta quinta fecha después del buen empate (0-0) que consiguió como visitante frente a SAPA de Marcos Paz, resultado que le permitió mantenerse como líder con 5 puntos. Así, hoy esperará por el duelo que Central Buenos Aires disputará mañana domingo frente a SAPA en Zárate, sabiendo que podría quedar clasificado de acuerdo al marcador que se dé en este encuentro. FECHA 5: PROGRAMACIÓN -Zona A: River Plate de Chacabuco vs Racing de Chacabuco (viernes 21.00) y 9 de Julio de Chacabuco vs Villa Italia de Salto (domingo 19.00). -Zona B: Sportivo Barracas de Colón vs River Plate de Pegramino (domingo 19.00) y CUSA de Salto vs Sport de Salto (domingo 17.15). -Zona C: Independencia de San Pedro vs Ferroviario de Zárate (domingo 17.30) y Paraná de San Pedro vs Banfield de San Pedro (domingo 20.30). -Zona D: Belgrano de Zárate vs Fundición de Baradero (hoy 19.00) y Lima FC vs La Josefa (domingo 18.00). -Zona E: Central Buenos Aires vs SAPA de Marcos Paz (domingo 12.00). Libre: Def. de La Esperanza. -Zona F: Atlético Las Campanas vs Estrada de Zárate (hoy 17.00). Libre: Maipú de Zárate.

ATLÉTICO LAS CAMPANAS BUSCARÁ HOY EL PRIMER PUESTO DE SU ZONA.

#CopaFederaciónNorte2020 Atlético Las Campanas recibe desde las 17.00 horas la visita de Estrada FC de Zárate por la quinta fecha de la Zona F. Si empata, asegura su clasificación. Y si gana, se queda con el primer puesto del grupo. pic.twitter.com/9nRf70nE7X — Pablo Scoccia (@chuecosco) February 15, 2020

Copa Federación:

Las Campanas recibe esta tarde a Estrada FC

