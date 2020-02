Alejandra Dip





ESPEJO 10, energía de corte que se concreta. Representa el sinfín del orden universal. Resuena en nuestro interior y es el último escalón para ordenar nuestras emociones antes de la transformación. Kin 218 - Espejo 10 - guiado por el Enlazador de Mundos - Portal cósmico (Energía x 13). Día 9 Seli - Luna 8 El Espejo viene a proponernos cortar con lo que nos hace vibrar mal, con la idea que todo tiene que ser con sacrificio, las energías del día vale conocerlas para aprovecharlas y dejarlas fluir, no resistirlas. Esta energía nos hace ver a nuestro alrededor y si "sabemos ver", el reflejo que nos devuelve la sociedad, la realidad y el entorno tendremos una imagen multiplicada que nos mostrará todo lo que tenemos que modificar para poder vernos mejor y superarnos día a día. Es una energía un poco compleja porque Etznab que es el nombre de este sello en Maya, simboliza el sacrificio y el autosacrificio en busca de la liberación máxima. Día para cortar la negación y aceptar la Luz. Nos va a hacer ordenar todo los que se encuentre desacomodado, darle fluidez a las situaciones estancadas y reflejar la VERDAD siempre, por supuesto si estamos en equilibrio y bien aspectados. Soltar el pasado y dejar de ocultar emociones resentidas. Hoy nos puede mostrar imágenes que no queremos afrontar o no queremos ver, o asimilarlas como propias. Si estamos fuera de nuestro centro seguiremos engañándonos y comprando verdura podrida. Eztnab era el cuchillo de obsidiana que los Mayas usaban para hacer los sacrificios, por eso es Energía de corte. Cortar, o cortarse DUELE, por eso cuesta!! Estaremos realistas, pero también puede haber mucho celo dando vuelta. Día de cambio de rumbo en lo laboral, hoy grandes posibilidades de concretar un "BASTA". Excelente día para rituales, hacer pedidos de corte de lazos, esos lazos que nos atan, nos contaminan y nos atrasan en la evolución. Buen sábado para todos y que reine la paz en este día! Que así sea!! alejandradip.blogspot.com.ar // alejandradip@yahoo.com.ar

Calendario Maya - Año Mago 1:

Espejo 10 - Energía del Sábado 15/02/2020 - Trecena de la Luna

Por Alejandra Dip

Twittear Click en el botón para publicar una interacción con la noticia:

Te puede interesar