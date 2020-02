Efemérides del día de la fecha: 15 de febrero

P U B L I C



DÍA INTERNACIONAL DEL CÁNCER INFANTIL Establecido en el año 2001 por iniciativa de la Organización Internacional de Padres de Niños con Cáncer, este día tiene el propósito de generar conciencia acerca de la importancia del acceso al diagnóstico rápido y el tratamiento adecuado para estos niños independientemente del país de origen, etnia y clase social. Al año siguiente de su institución, la efeméride fue apoyada por importantes organizaciones internacionales como la Agencia Internacional para la Investigación del Cáncer (IARC), la Sociedad Internacional de Oncología Pediátrica (SIOP) y la Unión por el Control Internacional del Cáncer (UICC) que reforzaron y pusieron en la agenda mediática el mensaje de esta jornada. Según la Organización Mundial de la Salud (OMS) cada año son diagnosticados con cáncer aproximadamente 300.000 niños alrededor del mundo: "con acceso a atención de calidad, más del 80% de los niños con cáncer pueden sobrevivir [no obstante] más del 90% de las muertes de infantes por cáncer ocurren en entornos de bajos recursos." A nivel nacional, el Hospital Garrahan estima que anualmente entre 1300 y 1400 niños son diagnosticados con cáncer en el país y la incidencia del mismo es de aproximadamente 140 casos nuevos por cada 1 millón de chicos entre 0 y 14 años. Los tipos de cáncer más comunes en infantes son los tumores cerebrales, las leucemias y los tumores sólidos. "TOTO" LORENZO DEBUTA COMO ENTRENADOR DE BOCA Tras la precipitada partida de Rogelio Domínguez de la dirección técnica de Boca, propiciada por la sequía de títulos, el presidente del Club, Alberto José Armando, estudiaba con detenimiento a su posible reemplazante centrándose en tres candidatos en particular: José María Silvero, Juan Carlos Lorenzo y Carlos Timoteo Griguol. Con el mérito de haber sacada a San Lorenzo campeón del Torneo Metropolitano y el Torneo Nacional en el año 1972 y haber realizado una gran campaña con Unión de Santa Fe en el campeonato pasado, "Toto" Lorenzo fue el que se quedó con el puesto: "¿qué hay que hacer? Salir campeón. Vamos a darle una estructura al equipo, una disciplina. Yo, para conseguir resultados en fútbol, quiero una caballería rusticana. Bien fuertes y bien duros." Aquel verano del año 1976 comenzaba la Era Lorenzo con triunfos y apenas 2 empates en los amistosos de verano. Lorenzo había examinado arduamente al equipo por lo que tenía en claro lo que tenía que hacer: "Boca necesita refuerzos, es verdad. Pero no estrictamente futbolísticos sino de gente experimentada, de fuerte personalidad, capaz de trasmitirle al resto lo único que hoy le falta: madurez, espíritu de sacrificio, solvencia, concentración, oficio […] Con la gente que tiene, más un par de refuerzos de jerarquía y Scotta adelante, Boca no mata: destroza." Así, junto a él arribaron Hugo Gatti, Ernesto Mastrángelo, Carlos Veglio, Rubén Suñé, Juan Alberto Taverna y Francisco Sá. Su debut en el Torneo Metropolitano fue contra All Boys y terminó con el triunfo "xeneize" 2 a 0 con goles de Darío Felman y Carlos García Cambón. Ese año, Boca se consagró campeón del Torneo Nacional y el Torneo Metropolitano; al año siguiente, se consagraron campeones de la Copa Libertadores y la Copa Intercontinental; y en el año 1978 repitió la hazaña del año anterior y le dio la segunda Copa Libertadores. CAE UN METEORITO EN RUSIA En una fría mañana del año 2013 los residentes de Cheliábinsk, Rusia, fueron sorprendidos por el impacto de un meteorito que paralizó su rutina. La NASA estimó que el cuerpo celeste medía 17 metros de diámetro y 15 metros de ancho pesando aproximadamente 10.000 toneladas al momento de ingresar a la atmosfera. "No ha sido una lluvia de meteoritos, sino un meteorito que se desintegró en las capas bajas de la atmósfera" informó Elena Smirnij, portavoz del Ministerio de Rusia para Situaciones de Emergencia. El meteorito fue tan fuerte que las ondas del impacto llegaron a registrarse a más de 15.000 kilómetros de Rusia e hirió a más de 700 personas al hacer estallar los vidrios de edificios y casas.



Efemérides del día de la fecha: 15 de febrero

