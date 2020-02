La Auténtica Defensa. Edición del sábado, 15/feb/2020 Nuevo espacio de arte: "La Cuarta Pared"











Está ubicado en 25 de Mayo 921. Los talleres que se realizan los coordina la vecina campanense Pamela Delía quien en diálogo con La Auténtica Defensa asegura "no necesitás ir a Capital a estudiar, en tu ciudad también podés encontrar propuestas interesantes". "Ya era la hora de tener un espacio propio luego de ser profesora en varios lugares, estoy cumpliendo un sueño no puedo pedir más", asegura Pamela Delía (29) actriz y profesora teatral nacida en nuestra ciudad. Se formó como docente en la Universidad Nacional de las Artes (U.N.A), actualmente realiza una Maestría en Teatro (UNICEN - Tandil) y coordina los talleres de La Cuarta Pared - Espacio de Arte ubicado en 25 de Mayo 921. A este último lugar se acercó La Auténtica Defensa donde dialogó con la joven para conocer más su trabajo. En marzo inaugura las clases de Teatro en su espacio para todas las edades donde asegura "no necesitas ir a Capital a estudiar, en nuestra ciudad, hay gente formada y también podés encontrar propuestas interesantes" y agrega "es aportar a la ciudad lo que uno aprende". Comenzó su trayectoria en el año 1998 formándose con diversos profesionales de la rama de la actuación, la danza y el canto. Luego de explorar variadas disciplinas artísticas a lo largo de su formación, se dedicó en su adultez enteramente a la actuación. "En la docencia no hay que estancarse, todo el día hay que enriquecerse de los otros", comenta. Ha dictado talleres en diversas escuelas públicas y privadas de Campana y Zárate así como talleres particulares ya que considera "el ir porque eligen y porque les gusta el teatro". Durante la charla destaca la importancia del manejo de las herramientas pedagógicas y didácticas que un profesor debe considerar para el desarrollo de sus clases. Además considera esencial la formación permanente. "Propongo tres niveles: en el primer nivel nos acercamos a la herramienta de la improvisación donde están atravesados los contenidos teatrales con la herramienta, además realizamos juegos teatrales. En el segundo año, empezamos acercar al texto dramático desde la dramaturgia de los actores, es una propuesta distinta" y agrega "ya en el último es más obra de teatro completa. Vamos de lo simple a lo complejo y se va construyendo el camino hacia el trabajo". Delía cuenta que el teatro independiente es su pasión y prefiere del teatro reflexivo y no comercial. No quedarse sólo en la práctica sino tener una fundamentación. Entre sus referentes favoritos se encuentra Stanislavski, Grotowski y hace una mención especial del dramaturgo, actor, director y pedagogo teatral brasileño Augusto Boal "es apasionante tiene un compromiso con el teatro y la sociedad muy interesante". "Me cuesta mucho elegir uno, me gusta hibridar entre otros autores". En el cierre de la charla sintetiza "el teatro es una forma de expresarse que ahora en la posmodernidad está rompiendo los límites. No es lo que era y hay que abrirse a eso". Su espacio se llama La Cuarta Pared y al respecto detalla "es un término teatral que refiere a la pared que imaginan los actores para distanciarse del público. La pared puede respetarse, pero también puede romperse interactuando con los espectadores y eso me parece un juego interesante"; además "me interesa relacionar el teatro con lo performatico, cuando las artes se combinan y expanden sus límites. En una obra de teatro el texto no es lo más importante, sino cómo actúan los actores. Es más interesante lo que no dicen y expresan con el cuerpo". "Soy comprometida con el arte, me gusta mucho investigar, amo lo que hago, no elegiría otra cosa y por suerte puedo trabajar de eso, además es muy enriquecedor aprender de los alumnos. El teatro te tiene que hacer mover la estantería, creo en el teatro como un compromiso social". DATOS DE CONTACTO Pamela comenta que para comenzar hay que inscribirse previamente. "Hay que animarse a hacer teatro, no sólo sirve para subirse al escenario, sino para la vida, para expresarse mejor, para hacer sociales. Lo del talento para mí no va, todos pueden participar". Adelanta que no solamente hay clases de Teatro sino de Yoga, Canto, Artes Visuales y Fotografía. Facebook/Instagram: La cuarta pared - Espacio de Arte WhatsApp: 3489487809 www.pameladelia.com.ar www.cuartapared.com.ar





