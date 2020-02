En Ensenada, Defensores de Cambaceres recibe a Atlas. Por su parte, Puerto Nuevo visitará el lunes a Juventud Unida en cancha de Justo José de Urquiza. La segunda fecha del Torneo Clausura 2020 de la Primera D comenzará esta tarde, con el duelo que disputarán Defensores de Cambaceres y Atlas en Ensenada desde las 17.00 horas. Se trata de dos equipos que ganaron en la primera jornada: el Rojo superó 2-0 a Argentino de Rosario como visitante, mientras el Marrón venció 1-0 a Centro Español en General Rodríguez. Por esta segunda fecha, Puerto Nuevo estará jugando el lunes por la tarde como visitante frente a Juventud Unida, en un encuentro que se disputará en cancha de Justo José de Urquiza, en Loma Hermosa. Para este compromiso, el DT Martín Correa no podrá contar con Sandro Areco, expulsado por doble amonestación en la derrota ante Deportivo Paraguayo, ni tampoco con Lautaro Cuenos, quien sumó la quinta tarjeta amarilla de la temporada en dicho cotejo. Por ello, el entrenador deberá rearmar la zaga central. Para ello, entre las variantes que analiza está el ingreso de Nahuel Gerez y la posibilidad de que Kevin Redondo se retrase a la última línea para jugar como marcador central (así, en el mediocampo podría ingresar Nicolás Colombano). El Auriazul necesita recuperarse de la derrota sufrida como local ante Deportivo Paraguayo para sumar envión en diferentes aspectos: tanto en lo anímico como en lo futbolístico y estadístico, dado que actualmente, con apenas 13 puntos, está a solo tres de distancia del último de la tabla general de la temporada, Muñiz, que suma 10.



CUENOS SERÁ BAJA POR AMARILLAS Y REDONDO PODRÍA PASAR A JUGAR EN LA ZAGA CENTRAL, DADO QUE ARECO TAMBIÉN ESTÁ SUSPENDIDO (FOTO: ANDRÉS RAJOY RIVA). CLAUSURA – FECHA 2 SÁBADO - 17.00 horas: Def. de Cambaceres vs Atlas / Nicolás Mastroieni DOMINGO - 17.00 horas: Centro Español vs Yupanqui / Wencelsao Meneses - 17.00 horas: Liniers vs Central Ballester / Nicolás Kresta LUNES - 17.00 horas: Muñiz vs Dep. Paraguayo / Gonzalo Pereira - 17.00 horas: Juventud Unida vs Puerto Nuevo / Néstor Barrios - 17.00 horas: Claypole vs Argentino (R) / Guido Mascheroni - 17.00 horas: Sportivo Barracas vs Lugano / Fernando Cruz #PuertoNuevo Sandro Areco (expulsado ante Deportivo Paraguayo) y Lautaro Cuenos (cinco amarillas) deberán cumplir una fecha de sanción y serán bajas para enfrentar el lunes a Juventud Unida por la segunda fecha del Clausura de la Primera D (Foto: Andrés Rajoy Riva). pic.twitter.com/FR0qDlk8av — Pablo Scoccia (@chuecosco) February 15, 2020

Primera D:

Hoy comienza la segunda fecha del Torneo Clausura

