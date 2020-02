La Auténtica Defensa. Edición del sábado, 15/feb/2020 Primera Nacional:

En la mañana de hoy, el plantel de Villa Dálmine realizará su último entrenamiento antes de recibir mañana domingo a San Martín de Tucumán por la segunda fecha de la segunda rueda del campeonato de la Primera Nacional. Tras su gran triunfo en Córdoba ante Instituto, el Violeta buscará seguir sumando, aunque tendrá un duro compromiso por delante: el equipo tucumano llega como único líder de la Zona 2 y con variantes de jerarquía en su formación. Por su parte, Lucas Bovaglio no podrá contar con el capitán Gastón Martínez, quien llegó a la quinta amarilla y seguramente será reemplazado por Juan Ignacio Alvacete, tal como sucedió en los dos partidos anteriores en los que "Chaco" fue baja por sanción. Luego del entrenamiento de hoy quedará definida la lista de convocados para el encuentro ante San Martín, en el que podría aparecer por primera vez Fernando Brandán, último refuerzo que sumó el Violeta, proveniente justamente del Ciruja. Esta fecha comenzará hoy con nueve partidos. Por la Zona A, juegan: Estudiantes (BA) vs San Martín de San Juan (17.30), Ferro Carril Oeste vs Independiente Rivadavia (20.00), Alvarado vs Barracas Central (21.00) y Mitre de Santiago del Estero vs Atlanta (21.30). En tanto, por la Zona B, se medirán: Deportivo Riestra vs Santamarina (17.00), Chacarita vs Gimnasia de Jujuy (17.00), Brown (A) vs All Boys (17.00), Defensores de Belgrano vs Quilmes (18.35) y Tigre vs Atlético de Rafaela (20.35).

Foto: Twitter @VilladalmineOK

#Concentrados pic.twitter.com/mg7Dj0D57Z — Club Villa Dálmine (@VillaDalmineOK) February 15, 2020 #VillaDálmine El defensor Gastón Martínez, capitán tras la salida de Matías Ballini, será baja para el duelo ante San Martín de Tucumán, dado que en Córdoba sumó su quinta tarjeta amarilla en el campeonato. Su reemplazante sería Juan Ignacio Alvacete. pic.twitter.com/yoA6zCro3U — Pablo Scoccia (@chuecosco) February 12, 2020

