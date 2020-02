Es la anteúltima de la fase de grupos. Ya hay tres equipos clasificados a los Octavos de Final. El Torneo Nocturno 2020 de la Liga de Veteranos de Campana cuenta con la participación de 34 equipos divididos en 11 zonas y el pasado sábado disputó su cuarta fecha de la fase de grupos, jornada que dejó tres equipos ya clasificados a los Octavos de Final: El Pino, Sportivo Laziale y San Felipe. El resumen del campeonato después de la cuarta fecha y en la previa de la quinta, que se jugará entre hoy y mañana, es el siguiente: ZONA 1 -Fecha 4: 9 de Julio 4 - Sportivo Pioneros 2. Goles: Juan Tabera (2), Walter Medina y Oscar Echegaray (9dJ); Juan Ortalli y Leandro Achile (SP) -Posiciones: 1) El Defe y 9 de Julio, 6 puntos; 3) Sportivo Pioneros, 0 puntos. -Fecha 5: El Defe vs Sp. Pioneros (domingo 19.30 en El Pino). ZONA 2 -Fecha 4: San Luis 3 – Kilmes FC 0. Goles: Martín Monteagudo (2) y Javier López (SL). -Posiciones: 1) San Luis, 6 puntos; 2) Metegol y Kilmes FC, 3 puntos. -Fecha 5: Metegol vs Kilmes FC (19.15 en El Pino). ZONA 3 -Fecha 4: Campana FC 1 – La Josefa 0. Gol: Nazareno Amarillo (CAM). -Posiciones: 1) Campana FC, 7 puntos; 2) La Josefa, 3 puntos; 3) Leones Azules, 1 punto. -Fecha 5: Leones Azules vs La Josefa (18.00 en El Pino). ZONA 4 -Fecha 4: El Pino 2 – Albizola FC 0. Goles: Daniel González y Víctor Gastañaga (EP). -Posiciones: 1) El Pino, 9 puntos; 2) Albizola FC, 3 puntos; 3) Norte FC, 0 puntos. -Fecha 5: Norte FC vs Albizola (domingo 18.15 en El Pino). ZONA 5 -Fecha 4: Las Campanas 0 – El Regreso 0. -Posiciones: 1) Las Campanas y El Regreso, 4 puntos; 3) El 70, 3 puntos. -Fecha 5: El 70 vs Las Campanas (21.45 en El Pino). ZONA 6 -Fecha 4: Deportivo San Cayetano 0 – Amigos de Raúl 0. -Posiciones: 1) Amigos de Raúl, 7 puntos; 2) Deportivo San Cayetano, 4 puntos; 3) CASLA, 0 punto. -Fecha 5: CASLA vs San Cayetano (20.30 en El Pino). ZONA 7 -Fecha 4: Puerto Nuevo 1 – Los Pumas 1. Goles: Luis Castro (PN); Fermín Figueredo (LP). -Posiciones: 1) Los Pumas, 7 puntos; 2) Paraná, 3 puntos; 3) Puerto Nuevo, 1 punto. -Fecha 5: Paraná vs Puerto Nuevo (domingo 20.45 en El Pino). ZONA 8 -Fecha 4: Las Praderas 2 – Las Palmas 0. Goles: Ramón Torres y Juan Carballo (LP). -Posiciones: 1) Las Praderas, 6 puntos; 2) San Jacinto y Las Palmas, 3 puntos. -Fecha 5: San Jacinto vs Las Palmas (21.45 en San Jacinto). ZONA 9 -Fecha 4: Sportivo Laziale 2 – Mega Juniors 0. Goles: Oscar Ochoa y Marcelo Castellón (SL). -Posiciones: 1) Sportivo Laziale, 9 puntos; 2) Unión Entre Ríos y Mega Juniors, 1 punto. -Fecha 5: Unión Entre Ríos vs Mega Juniors (18.00 en San Jacinto). ZONA 10 -Fecha 4: Deportivo San Felipe 1 (Miguel García) – Naranja 0; Barrio Valentini 2 (Pedro López -2-) – El Buen Toque 1 (Fernando Ferreyra). -Posiciones: 1) Deportivo San Felipe, 10 puntos; 2) Barrio Valentini, 7 puntos; 3) Naranja, 3 puntos; 4) El Buen Toque, 1 punto. -Fecha 5: Deportivo San Felipe vs El Buen Toque (20.30 en San Jacinto) y Naranja vs Barrio Valentini (domingo 17.00 en El Pino). ZONA 11 -Fecha 4: Amigos de Zárate 2 – La Esperanza 1. Goles: Diego Gentilezza y Sergio Rosales (AdZ); Omar Díaz (LE). -Posiciones: 1) Amigos de Zárate, 7 puntos; 2) La Esperanza, 3 puntos; 3) Mega Guacha, 1 punto. -Fecha 5: Meta Guacha vs La Esperanza (19.15 en San Jacinto).

LEONES AZULES ENFRENTA HOY A LA JOSEFA POR LA CUARTA FECHA DE LA ZONA 3.



Liga de Veteranos:

El Torneo Nocturno comienza hoy una nueva fecha

