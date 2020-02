NO PUDO EN SANTA FE Sin el campanense Leonardo Sigali, quien recibió una fecha de suspensión por su expulsión en el clásico de Avellaneda, Racing Club igualó anoche 1-1 como visitante frente a Colón de Santa Fe. La Academia comenzó ganando con un tanto de Matías Zaracho a los 19 del ST, pero a 10 minutos del final lo empató Wilson Morelo para el Sabalero. Con este punto, los dirigidos por Sebastián Beccacece se mantienen en la 5ª posición, ahora con 32 puntos. En el otro partido de la 20ª fecha de la Superliga disputado ayer, Patronato consiguió un gran triunfo al vencer 1-0 como local a Unión de Santa Fe. Así, el conjunto de Paraná, que se encuentra en zona de descenso, redujo a cuatro puntos la distancia con Colón en la tabla de los promedios. SIGUE LA FECHA Esta 20ª fecha de la Superliga continuará hoy cuatro encuentros. En primer turno (17.35) se enfrentarán Huracán y Aldosivi de Mar del Plata en Parque Patricios, en un duelo de equipos de campanenses (Joaquín Arzura está en el Globo, mientras que Nazareno Solís en el Tiburón). Luego jugarán: Atlético Tucumán vs Argentinos Juniors (19.40), Rosario Central vs Gimnasia de La Plata (19.45) y Talleres de Córdoba vs San Lorenzo (21.50). En tanto, mañana domingo lo harán: Lanús vs Newells (19.40), River Plate vs Banfield (19.40) y Central Córdoba de Santiago del Estero vs Boca Juniors (21.50). La programación se cerrará el lunes con Estudiantes de La Plata vs Defensa y Justicia (19.00) e Independiente vs Arsenal (21.10), dado que el encuentro entre Vélez Sarsfield y Godoy Cruz quedó postergado para el miércoles 4 de marzo. PRIMERA B METRO La cuarta fecha del Torneo Clausura de la Primera B Metropolitana comenzará hoy con la disputa de tres partidos. En el más destacados, el líder Comunicaciones (9 puntos) recibirá a Villa San Carlos. Además jugarán: Deportivo Armenio vs Fénix y San Telmo vs UAI Urquiza. PRIMERA C La quinta fecha del Torneo Clausura se abrirá hoy con cuatro encuentros. El más destacado será el duelo entre el líder Deportivo Merlo (10 puntos) y el escolta Leandro N. Alem (8) que se jugará en el Parque San Martín desde las 17.00 horas. Además se enfrentarán: Real Pilar vs Cañuelas, Victoriano Arenas vs Ituzaingo y Laferrere vs El Porvenir. SANCIÓN AL CITY La UEFA castigó duramente al Manchester City por incumplimientos con el Fair Play Financiero: lo sancionó con dos años sin poder participar de competencias europeas. De esta manera, el equipo dirigido por Pep Guardiola, que cuenta con Sergio Agüero y Nicolás Otamendi en el plantel, podrá seguir compitiendo en la actual edición de la Champions League, pero no podrá hacerlo en las próximas dos. Según trascendió, la sanción fue a raíz de infracciones graves que cometió el Manchester City al exagerar sus ingresos por patrocinio para alcanzar el equilibrio para incorporar por los montos que lo hizo entre 2012 y 2016.

Breves: Fútbol

15 de Febrero de 2020

