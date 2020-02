La Auténtica Defensa. Edición del sábado, 15/feb/2020 Básquet:

Campana Boat Club disputó un amistoso de pretemporada frente a Central Buenos Aires







Fue el jueves por la noche en la ribera de nuestra ciudad. El Bote sigue preparándose bajo las órdenes de Nahuel Pinto. Luego del descenso sufrido el año pasado en el Torneo Oficial de la Asociación de Básquetbol de Zárate-Campana (ABZC), el Campana Boat Club ya trabaja para tratar de revertir aquel mal trago. Y lo hace bajo las órdenes de su nuevo entrenador, Nahuel Pinto (también a cargo de los Sub 19), quien viene desarrollando intensos entrenamientos, tanto físicos como técnicos-tácticos, con la que será la base del plantel en este año. En ese marco, el pasado jueves, dispuso de un encuentro amistoso frente a Central Buenos Aires de Zárate (el último club por el que pasó Pinto antes de desembarcar en el CBC) que terminó con victoria 70-61 para el Bote. Igualmente, el resultado fue anecdótico y lo importante fue consolidar las semanas de trabajo que se desarrollaron hasta el momento. Para el equipo de nuestra ciudad jugaron Guido Cadelli, Leandro Fink, Francisco Irisarri, Agustín Hernández, Santiago Michelotti, Mateo Somoza, Renzo Villaverde, Darío Mantero, Sebastián Castillo, Facundo López, Emanuel Saya y Patricio Éboli. Estos nombres, más algún otro que se pueda agregar a futuro, conformarán la base del equipo que afrontaría el Torneo Oficial 2020 de la ABZC.

LOS JUGADORES DEL CBC QUE PARTICIPARON DEL AMISTOSO. FORMATIVAS: SE VIENE UN TRIANGULAR EN EL CBC El próximo sábado 22 de febrero, el Campana Boat Club organizará un triangular para las categorías Sub 13, Sub 15 y Sub 17. Será en el gimnasio Héctor Franco de la ribera de nuestra ciudad, comenzará a las 9.30 de la mañana y contará también con la participación de Gimnasia de Rosario y Caza y Pesca de Don Torcuato. Las categorías Sub 13, Sub 15 y Sub 17 del CBC están a cargo del entrenador Fernando "Pato" Anzuinelli, quien ya inició los trabajos de pretemporada a finales de enero: los Sub 13 están entrenando martes, jueves y viernes de 13 a 14.30 horas, mientras que los Sub 15 y Sub 17 lo están haciendo los lunes, miércoles y viernes, también de 13 a 14.30 horas (en marzo, las prácticas se trasladarán a las 19.30 horas atento al inicio del ciclo lectivo). Y en el marco del trabajo que vienen realizando los profesores del básquet del CBC (Pablo Gangi, Fernando Anzuinelli y Nahuel Pinto), ayer viernes se realizó un campeonato de 3x3 en la Colonia Globo Azul que funciona en la institución para incentivar a los chicos a sumarse a la actividad, tanto en las categorías PreMini y Mini como en Sub 13.

