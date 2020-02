La Auténtica Defensa. Edición del domingo, 16/feb/2020 Caso Albarracín: Mañana es la Audiencia Preliminar







Hace un año y medio que se encuentra detenido preventivamente por Tenencia de estupefacientes con fines de comercialización, aunque se lo vincula y sería juzgado por presunta participación en el asesinato de Antonio Fernández, hijo de un concejal de Zárate. El hecho ocurrió el 11 de junio del 2018 cerca de las 22 en la esquina de las calles 3 de Febrero y Matheu del barrio Villa Massoni de Zárate. Antonio Fernández (32), fue encontrado muerto con ocho de los doce disparos que se detonaron esa noche, instantes antes que un automóvil huyera raudamente del lugar. El caso conmovió a la ciudad vecina, no sólo por sus características, sino también porque la víctima era hijo del concejal Ramón Fernández, del partido Nuevo Zárate. Las crónicas periodísticas relatan que, como parte de las investigaciones, a solicitud de la fiscal el Juez de Garantías Julio Grassi libró la orden de allanamiento para cuatro domicilios ubicados en el asentamiento Las Violetas y barrio Bosch, en los que se concretó la detención del imputado Carlos Domingo Gauna, apodado "El Chuli", principal imputado por el asesinato. En esos procedimientos, las fuerzas policiales lograron secuestrar el automóvil mencionado, teléfonos celulares y vainas servidas calibre 9 mm que se encontraban en el interior del vehículo y que serían compatibles con los proyectiles que terminaron con la vida de Fernández. Producto de la investigación, la justicia establece la probable participación de otro sujeto en el hecho: Daniel Alejandro Albarracín (24), quien fue aprehendido en otro allanamiento, esta vez, realizado en el barrio San Cayetano de Campana, donde los uniformados "irrumpieron en una casilla tipo bunker, en la que hallaron armas, municiones 9 mm, cocaína, una balanza de precisión y retazos de bolsas para fraccionar los estupefacientes". A Albarracín quien se encuentra con prisión preventiva desde hace 1 año y medio, lo imputaron por comercialización de droga pero, también quedó vinculado por el presunto delito de "homicidio agravado por el uso de arma de fuego", donde, juicio mediante, deberán probarse ambas acusaciones. Este lunes por la mañana tendrá lugar la audiencia preliminar al juicio en el Tribunal Criminal 1 a cargo del Juez Guillermo Guehenneuf. La abogada defensora será la Dra. Fabiana Florentín; mientras que el Fiscal de Juicio el Dr. Alejandro Irigoyen (el mismo que semanas atrás llevó el caso del asesinato de Pino Suardini, logrando la condena del herrero Miguel Luzzi). "La noche del asesinato, una pareja de amigos estuvo con nosotros y cuando se fueron, Daniel, mi hijo y yo fuimos al Burguer King. Declaramos eso, y la fiscal no tuvo en cuenta nuestro testimonio. Incluso, está en la causa que la fiscal mandó a pedir las cámaras del Burguer King, pero que no había imágenes, no nos habían captado. Nosotros fuimos al local, y nos dijeron que era mentira. Que nadie había pedido imágenes, y que las grabaciones duran 24 horas y se borran, así que era imposible que les hubiesen cedido imágenes 8 meses después", señaló a La Auténtica Defensa la pareja de Albarracín, Valeria Mansilla. El temor de Albarracín es ser juzgado por un crimen que asegura no cometió y de cuya participación no habría más que conjeturas. Mañana debería tener más precisiones.



Vecino de San Cayetano, Albarracín dice no haber participado del crimen Antonio Fernández, la noche del 11 de junio de 2018.



