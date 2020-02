La Auténtica Defensa. Edición del domingo, 16/feb/2020 Primera Nacional:

GANARON LOS DE ARRIBA Ayer comenzó la fecha 17 de la Primera Nacional y por la Zona B se disputaron cinco encuentros. Defensores de Belgrano derrotó 2-0 a Quilmes y saltó a la segunda posición con 32 puntos, superando a Sarmiento de Junín (31), que juega hoy. En tanto, Deportivo Riestra también sumó su segunda victoria al hilo en este 2020 al vencer 1-0 como local a Santamarina de Tandil. De esa forma, se afirmó en el cuarto puesto con 28 puntos. Por su parte, Tigre venció 2-0 a Atlético de Rafaela con un polémico arbitraje de José Carreras, que a los 20 minutos expulsó a Lucas Blondel por doble amonestación y 9 minutos más tarde marcó un dudoso penal que Diego Morales transformó en el 1-0. En tanto, en la lucha por la permanencia, All Boys (13) se hundió un poco más en el fondo al caer 2-1 con Brown de Adrogué (18) un partido que comenzó ganando a los 10 minutos por un gol de Brian Sarmiento. Por su parte, Chacarita (18) sumó otro empate al igualar 0-0 con Gimnasia de Jujuy (18). La programación de esta Zona B se completará hoy con Villa Dálmine vs San Martín de Tucumán, Gimnasia de Mendoza vs Almagro y Sarmiento de Junín vs Instituo de Córdoba. En la Zona A, Estudiantes de Buenos Aires le ganó 5-3 como local a San Martín de San Juan; Ferro Carril Oeste superó 1-0 a Independiente Rivadavia de Mendoza; Alvarado venció 2-0 a Barracas Central en Mar del Plata; y Atlanta derrotó 1-0 a Mitre en Santiago del Estero y quedó como único líder con 31 puntos, dos más que los Estudiantes de Rio Cuarto y Buenos Aires. Hoy domingo jugarán: Guillermo Brown (PM) vs Deportivo Morón, Nueva Chicago vs Temperley y Belgrano vs Agropecuario. Y mañana cerrarán: Estudiantes (RC) vs Platense. Tras su victoria ante Instituto en Córdoba, el Violeta recibe en Mitre y Puccini, desde las 17.00 horas, al líder de la Zona B. Ante el líder de la Zona B, que también es uno de los presupuestos más altos de la categoría y que tiene jugadores de la jerarquía del campanense Juan Ignacio Mercier (40 años recién cumplidos); después de haber conseguido un gran triunfo en Alta Córdoba frente a Instituto tras comenzar perdiendo; y en busca de la consolidación de un plantel joven que, en el receso, perdió a dos de sus hombres más experimentados (Matías Ballini y Facundo Affranchino). En ese contexto, Villa Dálmine recibirá esta tarde la visita de San Martín de Tucumán en un partido correspondiente a la segunda fecha de la segunda rueda del campeonato de la Primera Nacional que tendrá a Gerardo Méndez Cedro como árbitro principal. Será una prueba de fuego para el Violeta, que ya ha demostrado una identidad respecto al cómo juega (por intensidad, especialmente); que ha encontrado un esquema (4-3-1-2) a partir de individualidades (Brian Orosco y Alan Picazzo) que crecieron con el transcurrir de la temporada; y que ahora persigue una sucesión de resultados positivos que le permitan consolidarse como equipo y como aspirante a la clasificación al Reducido por el segundo ascenso. De hecho, en caso de ganar esta tarde, el conjunto de nuestra ciudad avanzará una posición en la tabla respecto a cómo inició la fecha (7º con 21 puntos), dado que superará a Atlético de Rafaela que ayer perdió ante Tigre en Victoria. En cuanto a los nombres, Lucas Bovaglio ha sufrido durante la semana porque algunos jugadores padecieron malestares gástricos y físicos tras la excursión en Córdoba. Sin embargo, si finalmente llegan todos en condiciones, realizaría una sola modificación (y obligada) para recibir al Ciruja: Juan Ignacio Alvacete será el segundo marcador central en reemplazo del suspendido Gastón Martínez (cinco amarillas). Por lo que la formación titular sería: Juan Marcelo Ojeda; Nicolás Sansotre, Alejandro Maciel, Juan Ignacio Alvacete, Nahuel Banegas; Lucas Cuevas, Federico Recalde, Nicolás Del Priore; Brian Orosco; Alan Picazzo y Catriel Sánchez. Además, por esos inconvenientes, también concentró a otros nueve jugadores (20 en total), entre los que se destaca la aparición por primera vez de Fernando Brandan, el refuerzo que llegó justamente desde San Martín. La nómina se completa con Juan Pablo Lungarzo, Sergio Díaz, Santiago Moyano, Cristian Carrizo, Nicolás Femia, Denis Brizuela, Álvaro Veliez y Germán Lesman. Por su parte, el Santo llega a Campana como líder con 35 puntos y en el marco de una campaña soberbia: 10 victorias, 5 empates y apenas una derrota en 16 presentaciones. Lleva 14 partidos invicto: no pierde desde el pasado 31 de agosto (3-1 como visitante ante Sarmiento de Junín). Para jugar ante el Violeta, la dupla compuesta por Favio Orsi y Sergio Gómez formaría con Ignacio Arce; Pier Barrios, Emiliano Amor, Rodrigo Moreira o Abel Luciatti, Lucas Diarte; Mauro Bellone, Juan Mercier, Nicolás Castro; Claudio Mosca; Gonzalo Rodríguez y Luciano Pons. La lista de convocados se completa con Pedro Fernández, Emiliano Purita, Matías Fissore, Juan Imbert, Ignacio González, Matías Gómez, Ramiro Costa y Sebastián Matos.

ALAN PICAZZO, UNA DE LAS CARTAS VIOLETAS EN OFENSIVA. EL HISTORIAL Por Gustavo Belsué ENCUENTRO Nº 12. En 11 partidos, Villa Dálmine ganó 2 veces y San Martín venció en 5 ocasiones. Se registraron 4 empates. El Violeta marcó 12 goles, mientras San Martín anotó 17. COMO LOCAL VILLA DALMINE. Jugaron 4 veces: Villa Dálmine ganó una vez (5 goles) y San Martín obtuvo 2 victorias (7 goles). Empataron el encuentro restante. COMO LOCAL SAN MARTIN. Jugaron 7 partidos: Villa Dálmine ganó una vez (7 goles) y San Martín logró 3 triunfos (10 goles). Igualaron 3 veces. EL RESULTADO DE LA PRIMERA RUEDA. El pasado domingo 25 de agosto de 2019, por la 2ª fecha, San Martín se impuso 1-0 con gol de Luciano Pons. EL ULTIMO ENCUENTRO LOCAL. El domingo 6 de mayo de 2017, por la 31ª fecha de la Primera B Nacional 2016/17, San Martín venció 2-1 al Violeta con goles de Ramón Lentini y Rodrigo Moreira. Para Villa Dálmine marcó Pablo Ruiz. Fue expulsado Pablo Burzio. APOSTILLAS: Cuatro encuentros sin victorias acumula el Violeta ante el Santo, con 2 empates y 2 derrotas. La última victoria tuvo lugar en Tucumán, el sábado 8 de octubre de 2016, por la 8ª fecha de la Primera B Nacional 2016/17. Fue por 2 a 1, con goles de Ezequiel Cérica y Pablo Ruiz; Diego Bucci marcó el empate transitorio para el conjunto tucumano. EL PARTIDO EN EL RECUERDO: EL EMPATE DE 1992 EN CAMPANA El domingo 24 de mayo de 1992, por la 41ª fecha del Nacional B 1991/92, Villa Dálmine igualó 2-2 con San Martín de Tucumán en el estadio de Mitre y Puccini. La síntesis de dicho encuentro fue: VILLA DALMINE (2): Adrián Gustavo Moschini; Adrián Gustavo Casella, Rubén Oscar Benítez (Adolfo Mario Buonamicci), Oscar Ernesto Barrios y Miguel Luis Elsseser; Carlos Alberto Pereyra, Gonzalo Rodolfo Cerchietti, Antonio Fernando Labonia y Gastón Marcelo Esponda; Rubén Alejandro Rojas (Alejandro Marinilli) y Horacio Daniel De Cuadro. DT: Oscar Roberto Resquín. SUPLENTES: Adrián Fernando Palacios, Oscar Alberto Balmaceda y Omar Alejandro Antúnez. SAN MARTIN DE TUCUMAN (2): Francisco Eduardo Guillén; Martín Alberto Jiménez, Luis Alberto Moreno, Gustavo Edison Rescaldani y Pedro Pablo Robles; Erasmo Armindo Doroni, José Humberto Noriega (Daniel Antonio Bini), y Carlos Miguel Scime ; Jorge Orlando López (Juan Carlos Minotto); Ricardo Luis del Valle Solbes y Raúl Alfredo Roldán. DT: Nelson Pedro Chabay. SUPLENTES: Luis Roberto Quiñones, Juan Carlos Barrionuevo y Oscar Fabio Salomón. GOLES: PT 8m y 35m Solbes (SM) y 41m Elsseser (VD). ST 17m Buonamicci (VD). CANCHA: Villa Dálmine. ÁRBITRO: Roberto Blanco.

