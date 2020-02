Luego del traspié en el debut ante Deportivo Paraguayo, el Auriazul va por su primera victoria en el Clausura. Juega este lunes desde las 17.00 en cancha de Justo José de Urquiza. El DT Martín Correa debe rearmar la zaga central. Por la segunda fecha del Torneo Clausura 2020 de la Primera D, Puerto Nuevo enfrentará mañana como visitante a Juventud Unida en un partido que se jugará desde las 17.00 horas en cancha de Justo José Urquiza, en Loma Hermosa. El conjunto Auriazul realizará hoy su último entrenamiento antes de este duelo en el que buscará la recuperación luego del traspié sufrido en la primera fecha frente a Deportivo Paraguayo como local. Además, necesita puntos para alejarse del último lugar de la tabla general que ocupa actualmente Muñiz. En aquel compromiso ante el Guaraní, el DT Martín Correa sumó dos bajas para este encuentro ante Juventud Unida: los marcadores centrales Sandro Areco (expulsado) y Lautaro Cuenos (cinco amarillas) deben cumplir una fecha de suspensión. Por eso, el principal desafío para el entrenador en la formación titular será rearmar la zaga central. Entre las variantes con las que cuenta están Raúl Colombo y Nahuel Gérez, marcadores centrales por naturalez. Aunque también podría retrasar a Kevin Redondo, quien ya ha cumplido esa función en otras ocasiones. En consecuencia, la probable alineación del Portuario sería: Ignacio Díaz Peyrous; Nicolás Rodríguez, Raúl Colombo, Gerez o Redondo, Ezequiel Ramón; Santiago Palacios, Redondo o Nicolás Colombano; Enzo Moreno, Agustín Campana, Uriel Huarte; y Lionel Noumbi Nkontchau. Por su parte, Juventud Unida comenzó el Torneo Clausura con el pie derecho, venciendo 2-1 como visitante a Yupanqui en la primera fecha. Para recibir al equipo de nuestra ciudad, el DT Juan Steimbach no podrá contar con Antonio Samaniego (cinco amarillas), quien sería reemplazado por Iván Bentivegna. Entonces, los once serían: Braian García Carpio; Thomas González, Gonzalo Pulio, Damián Lescano, Ignacio Brazuna; Agustín Campi, Brian Konecny, Maximiliano Saracho, Iván Bentivegna; Leonardo Gómez e Iván Rodas.



EZEQUIEL RAMÓN Y URIAL HUARTE FUERON EL TANDEM POR EL SECTOR IZQUIERDO QUE PRESENTÓ CORREA ANTE PARAGUAYO (FOTO: ANDRÉS RAJOY RIVA). EL HISTORIAL Por Gustavo Belsué ENCUENTRO Nº 79. En 78 partidos, Puerto Nuevo ganó 19, Juventud Unida logró 30 victorias y empataron en 29 encuentros. Puerto convirtió 98 goles, mientras que Juventud Unida marcó 118. COMO LOCAL PUERTO NUEVO. En 39 partidos, Puerto Nuevo ganó 9 (49 goles) y Juventud Unida ganó 15 (62 goles). Empataron 15 veces. COMO LOCAL JUV.UNIDA. En 39 juegos, Juventud Unida ganó 15 (56 goles) y Puerto Nuevo ganó 10 (49 goles). Empataron en 14 oportunidades. EL RESULTADO DE LA PRIMERA RUEDA. El domingo 15 de septiembre, por la 2ª fecha del Apertura, Puerto Nuevo se impuso 3-1 con dos tantos de Nicolás Rodríguez y uno de Agustín Campana. EL ULTIMO ENCUENTRO VISITANTE. El sábado 6 de abril de 2019, por la 25ª de la Primera D 2018/19, Juventud Unida se impuso 3-0 con goles de Alexis Valenzuela (de penal) y Hernán Carrozino (2). APOSTILLAS: Como local, Puerto Nuevo suma 2 partidos sin perder con un triunfo y un empate. En tanto, como visitante, 2 partidos sin ganar, con un empate y una derrota. EL PARTIDO EN EL RECUERDO: EL ULTIMO TRIUNFO VISITANTE El lunes 10 de Octubre de 2016, por la 7ª fecha de la Primera D 2016/17, Puerto Nuevo se impuso 3-1 sobre Juventud Unida. La síntesis de dicho partido fue la siguiente: JUVENTUD UNIDA (1): Ricardo Grieger; Iván Romero, Brian Konecny, Leonardo Espinoza, Andrés Minetti; Mauro Romay, Sebastián Sánchez (Franco Siciliano), Diego Lambert, Héctor Carrozzino (Lionel Fonzalida); Sebastián Milano (Lucas Inguimbert) y Kevin Juan. DT: Daniel Sagman. SUPLENTES: Agustín Degiorgis, Damián Lescano, Alan Sherrif y Maximiliano Bonano. PUERTO NUEVO (3): Luciano Berro; Antoni Rodriguez, Paulo Boumerá, Raúl Colombo, Michel Gómez; Franco Colliard, Maximiliano Díaz, Gustavo Roldán (Gastón Noir), Michel Bustamante (Eliseo Aguirre); Pablo Sosa (Facundo Fernández) y Juan Peloso. DT: Norberto Silvero. SUPLENTES: Rodrigo Ponce De León, Tadeo McIntyre, Luis Ibarra y Daniel Bellone. GOLES: PT 42m Franco Colliard (PN) y 45m Kevin Juan (JU). ST 7m Juan Peloso (PN) y 30m Franco Colliard (PN). EXPULSADO: ST 9m Iván Romero (JU). CANCHA: Juventud Unida. ÁRBITRO: Sebastián Habib. GOLEÓ ATLAS EN ENSENADA Y QUEDÓ COMO LÍDER En el inicio de esta segunda fecha del Torneo Clausura 2020, Atlas goleó 4-1 como visitante a Defensores de Cambaceres. El local se adelantó por intermedio de Leonel García, pero el segundo tiempo terminó siendo todo del conjunto de General Rodríguez, que festejó con las conquistas de Sebastián Ybares, Enzo Alarcón, Nicolás Pérez y Aaron Fernández. Con esta victoria, el Marrón llegó a 6 puntos y quedó como único líder de la tabla, mientras que el elenco de Ensenada se quedó con 3 unidades (había ganado en Rosario en la primera fecha). En la continuidad de esta segunda fecha hoy jugarán: Centro Español vs Yupanqui y Liniers vs Central Ballester. En tanto, mañana lunes lo harán: Muñiz vs Deportivo Paraguayo, Juventud Unida vs Puerto Nuevo, Claypole vs Argentino de Rosario y Sportivo Barracas vs Lugano.

Primera D:

Puerto Nuevo visita mañana a Juventud Unida por la recuperación

