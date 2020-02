La Auténtica Defensa. Edición del domingo, 16/feb/2020 FdT: "El Municipio no solventó la crisis de las pymes, sino que la profundizó"







Alejo Sarna encabezó una reunión del Frente de Todos con representantes de la Cámara de Jóvenes Empresarios de Campana. Les propuso trabajar en conjunto para lograr mejores condiciones de inversión y creación de puestos de trabajo. Dirigentes del Frente de Todos liderados por Alejo Sarna mantuvieron una reunión con representantes de la Cámara de Jóvenes Empresarios de Campana, durante la que discutieron políticas en beneficio del sector. En diálogo con La Auténtica Defensa, Sarna señaló que el encuentro fue organizado "con la idea de hablar de la situación que viven actualmente los emprendimientos, las pequeñas y medianas empresas, cuáles son sus expectativas y nuestras propuestas en relación a ellos". El joven dirigente manifestó que con los empresarios coincidieron "en lo dificultoso que fue el 2018, en donde en general la crisis económica socavó la capacidad de emprender, pero también a aquellas personas que ya teniendo un circuito de negocios armado", e indicó que les propuso a los representantes de la cámara empresarial una serie de programas y acciones tendientes a mejorar las condiciones de inversión y creación de empleo. Entre ellas, Sarna presentó una "readecuación del régimen de promoción industrial vigente" con el objetivo de generar "nuevos incentivos desde el Municipio como beneficios impositivos para emprendedores, lo que implicaría la reducción del 50 por ciento de la Tasa de Seguridad e Higiene con el compromiso de contratar mano de obra local". "De ahí es que también surgió la necesidad de una política municipal en cuanto a la formación de mano de obra, en virtud de las demandas que tienen los emprendimientos y pymes de Campana", amplió Sarna, que estuvo acompañado por Carla Navazzotti, secretaria de Actas del Partido Justicialista; Nahuel Rivas, integrante del Partido Solidario; y Facundo Aphalo, del Movimiento Restaurador Peronista. Por el lado de la Cámara de Jóvenes Empresarios de Campana, estuvieron presentes el actual presidente Federico Szir y su antecesor, Rodrigo Arizmendi. Los dirigentes del Frente de Todos también expusieron las ventajas del programa Arriba Pymes, lanzado por Provincia con miras a reactivar el sector. Incluye el lanzamiento de una línea de créditos del Bapro, una moratoria impositiva, un régimen de regularización para deudas por infracciones laborales y asistencia para el campo. Según informó el gobernador Axel Kicillof en su lanzamiento, unas 600 mil pymes bonaerenses tienen en conjunto unos 13 mil millones de pesos en deudas por ingresos brutos, que suman más de 20 mil millones si se computan Automotor e Inmobiliario. Pero Sarna llamó también la atención sobre la presión impositiva local, lo que desalienta la inversión y el emprendedorismo. "Las tasas en los últimos años en la Municipalidad de Campana aumentaron considerablemente, algo que no creemos que fuese necesario dentro de un contexto de crisis, donde lo fundamental es que quienes generen empleo puedan sostener la mano de obra local", afirmó. En ese sentido, el joven dirigente cuestionó que la gestión Abella "no ayudo a solventar la crisis sino que la profundizó", y reclamó un Municipio que respalde a los emprendedores, pequeñas y medianas empresas. "En muchos jóvenes están las ganas para que la ciudad crezca y se desarrolle, y necesitamos un municipio que ayude y acompañe", sostuvo.



FdT: "El Municipio no solventó la crisis de las pymes, sino que la profundizó"

Twittear Click en el botón para publicar una interacción con la noticia:

Te puede interesar