La Auténtica Defensa. Edición del domingo, 16/feb/2020 16 de Febrero de 2020:

Quejas Vecinales







Nuestros lectores siguen escribiendo al +54 9 3489 488321 reportando distintas problemáticas en nuestra ciudad. VERDÍN PELIGROSO "Las Heras y Avenida Ameghino. Me gustaría hacer un reclamo por el verdín que hay en esa esquina, me caí de la bicicleta con fractura de muñeca y escoriaciones en brazo y pierna. Si pasara el barrendero como debe esto no sucedería", muestra Silvia. PASTIZALES FUERA DE CONTROL "Calle Tomas Edison, entre Berutti y French hay unos pastizales altísimos. Nadie se hace cargo, ni el municipio, ni tampoco el chatarrero que es el dueño de toda la construcción de la esquina. No se puede vivir, todos pagamos los impuestos, hubo hechos de inseguridad en el barrio por la oscuridad que hay durante la noche y los altos pastizales. Vecinos pagan de su propio bolsillo a veces para desmalezar", muestra Silvia. CORREO DE LECTORES Sr. Director de La Auténtica Defensa me dirijo a usted con el fin que publique este mensaje: No saque fotos pero aviso que desde el domingo 9 no funcionan los semáforos en la entrada al Bo. Lubo y hasta hoy (por ayer) no hubo agentes de tránsito para prevenir accidentes. Hoy (por ayer) hubo uno cerca del cruce con ruta 9 y era una tortura poder cruzar por algún lado. Si las cámaras funcionan ¿no podrá el CIMOPU avisar a tránsito que los semáforos no funcionan? ¿Hay que esperar una muerte para que los reparen como corresponde?. (Eduardo Fare, DNI 10.081.410).

16 de Febrero de 2020:

Quejas Vecinales

Twittear Click en el botón para publicar una interacción con la noticia:

Te puede interesar