Hablar de la urbanización creciente parece caer en un lugar de razonamiento común. Esto ya lo he documentado en incontables oportunidades en estos artículos. Inexorablemente el crecimiento de la población mundial viene acompañado de la creciente concentración en centros de especialización de servicios y oportunidades. En el año 2011 se elaboró un documento titulado Argentina Urbana, que muchos vieron posteriormente como el instrumento que justificó la injerencia directa del gobierno nacional en las obras municipales como estrategia de fortalecimiento de las estructuras urbanas. No quiero tomar posición sobre las discusiones políticas que esta estrategia trajo aparejada, y que siguió como instrumento de la política hasta nuestros días, sí, quiero destacar el valor conceptual del estudio que puso de manifiesto que nuestro país es uno de los más afectados por ese proceso de concentraciones urbanas. El estudio decía así…"La población Argentina se asienta básicamente en las áreas urbanas: en el año 2001 la población urbana total era del 89,3% y para el año 2015, según proyecciones del INDEC, se estima que la población llegará a 42,4 millones, y la tasa de urbanización ascendería al 94%. Con dicha tasa, Argentina se encuentra entre las naciones más urbanizadas del mundo, por encima de la media de las naciones de Europa y Estados Unidos. Sin embargo, si bien estos valores son significativos, es la distribución geográfica del sistema de ciudades en el territorio, su tamaño relativo (en términos de concentración de población) y su tipología (en términos de la dinámica de su desarrollo en el territorio) lo que caracteriza la naturaleza de nuestro proceso urbanizador". Esto daba por sentado dos lecturas significativas, una el proceso de crecimiento, concentración, desigualdad, y asimetría intraurbano y otro el fenómeno de la fuerte concentración agro productora en grandes superficies latifundistas. Una segunda forma de enfocar las asimetrías territoriales, sobre todo en un país con una determinada impronta agro productora. Otra lectura interesante del informe tiene que ver con la cuestión ausente de la regionalización, sobre todo al observar que muchos de los sub centros de población son en general dependientes de una red radial de centros de mayor jerarquía de los cuales suelen depender, por su especialización en servicios, sean estos de carácter administrativo, comercial, sanitario o simplemente recreativo. Segunda cuestión del despoblamiento o la pérdida de calidades urbanas de los pequeños poblados remanentes. Esto lo expresa en el siguiente párrafo, "Las pequeñas ciudades componentes de cada subsistema regional –de poca población y baja complejidad urbana– se vinculan a sus centros de referencia mediante sistemas viales radiales, con frágiles interconexiones, fragilidad que va en aumento a medida que es mayor la distancia a estos últimos, afectando severamente a la población rural. En lo que respecta a los intersticios territoriales emergentes de la estructura de asentamientos descripta, su paulatino vaciamiento –habida cuenta de su dinámica socio-productiva expulsora de población– implica graves riesgos de despoblamiento". El párrafo cuestionado fuertemente por los detractores de las políticas de planificación central, es el que declara, "La idea de recuperación del proyecto de país y su reflejo en un proyecto de territorio, que condujo el desarrollo del PET, es la misma que fundamenta la pertinencia de otorgarles estatus nacional a las políticas públicas relativas a la urbanización. Esto es sinónimo de producir y socializar conocimiento acerca de la problemática urbana nacional, de establecer parámetros e indicadores que propendan a la equidad y al desarrollo urbano armónico a nivel nacional, de producir lineamientos de urbanización acordes con los retos sin fronteras administrativas que comporta el territorio; en suma, que la definición de los parámetros urbanísticos que pautan la calidad de vida de los habitantes constituyan plataformas nacionales, tal como sucede con las políticas públicas de educación o de salud". Lo cierto es que el estudio debía resultar en un motivador y movilizador de la voluntad planificadora de los municipios. Cuando una política central baja a preguntarle a un municipio qué es lo que necesita, la cuestión no es resolver la coyuntura con una obra pública, sino presentar un plan de necesidades socialmente consensuadas, que permita visualizar la política de estado en beneficio del desarrollo de la comunidad. El primer efector de la conciencia del rol que le compete a la ciudad en el concierto productivo provincial y nacional es el municipio, por eso el mismo estudio inducía a la generación de planes locales dicho en parte de los considerandos de esta forma: "En el marco del respeto por la autonomía de los gobiernos locales, esto supone abrir el juego a un proceso de concertación en el que deberán estar involucrados todos los estamentos del gobierno del territorio". Hoy se vuelve a analizar este documento, y a repensar esta estrategia, pre anunciando lo que puede ser un nuevo intento de coordinar esfuerzos en la planificación territorial integradora. Sería interesante que esto nos encontrara preparados, con nuestro plan urbano consensuado, para dar respuesta a estos requerimientos, en el contexto de crisis, teniendo en cuenta que "Como en toda crisis, la suma de factores que fermentan los conflictos de la urbanización puede pensarse como una oportunidad para impulsar la voluntad social de cambio". Arq. Jorge Bader - Matrícula CAPBA 4015

