Efemérides del día de la fecha: 16 de febrero

ENTRA EN VIGOR EL PROTOCOLO DE KIOTO Adoptado en el marco de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático en el año 1997, en Kioto, Japón, el Protocolo de Kioto fue creado con el objetivo de reducir las emisiones de gases de efecto invernadero (dióxido de carbono, óxido nitroso, metano, hidrofluorocarbonos, hexafluoruro de azufre y perfluorocarbonos) que provocan el calentamiento global en aras de lograr reducir al menos el 5% de estos gases para el año 2012. Para eso, el mismo incitó a los gobiernos a establecer políticas y medidas que aseguraran el cumplimiento de sus compromisos ambientales y a las empresas a tener el cuidado del medio ambiente como prioridad al momento de tomar sus decisiones. Llegado el año 2012, la meta se cumplió al haberse registrado una reducción del 22,6%: "Kioto fue una fuente de inspiración, innovación y un ejemplo de la lógica económica de apostar por la energía renovable, la eficiencia energética, las nuevas tecnologías, la reducción de la contaminación y los nuevos mercados de carbono que surgieron en los países desarrollados en este período para comenzar a acelerarse después", dijo la Secretaria Ejecutiva de ONU Cambio Climático, Patricia Espinosa. SE RETIRA ENZO FRANCESCOLI Con un inmensurable talento demostrado en el campo de juego, Enzo inició su carrera profesional en el equipo Montevideo Wanderers, donde su estilo de juego le valió que el ídolo del club, Aníbal Ciocca, le diera el apodo que lo acompañó en todos los partidos: "El Príncipe." En el año 1983 arribó a River Plate, equipo que marcó su corazón y lo adoptó como uno de los mayores ídolos del club; al año siguiente de su llegada, el uruguayo fue el goleador del Torneo Metropolitano y fue galardonado con el premio Futbolista del año en Sudamérica. Al poco tiempo, su destreza llamó la atención del América de Cali que sin dudarlo ofertó por él en vano: "como no quería ir, pedí una fortuna […] Yo quería triunfar en ´River´, me lo había metido en la cabeza." Y lo consiguió cuando "El Millonario" se consagró campeón del Campeonato de Primera División 1985-1986 y él fue el goleador del torneo con 25 goles. Finalizado el Mundial México 1986, Enzo partió a Europa y se integró al plantel de Racing de Paris; más adelante pasó por al Olympique de Marseille, equipo con el que salió campeón de la temporada 1989/90, y luego cruzó a Italia para jugar en el Cagliari y Torino. Finalmente en el año 1994 retornó a River: "llegar a River fue un sueño cumplido. Ahora, volver, es el mejor sueño que pude tener en toda mi vida." Ese mismo año, "El Millo" salió campeón del Apertura y Enzo fue el goleador del torneo con 12 tantos; a este título le siguieron el tricampeonato (Apertura 1996, Clausura 1997 y Apertura 1997), la Copa Libertadores 1996 y la Supercopa 1997: "cuando estiré los brazos hacia el cielo me relajé mucho. Sabía que había cumplido con lo que me había propuesto." Por otra parte, en la selección uruguaya se consagró campeón del Campeonato Sudamericano de Fútbol Sub-20 en el año 1981 y la Copa América del año 1983, 1987 y 1995. Llegado el momento de colgar los botines, "El Príncipe" declaró: "creo que llegó la hora. Cuando a uno le pesa ir a entrenarse o concentrarse, no vale la pena seguir". SE DESCUBRE LA GALAXIA MÁS LEJANA Un día como hoy en el año 2004, astrónomos estadounidenses y franceses del Instituto de Tecnología de California y del Observatorio de los Pirineos Medios de Toulouse descubrían la galaxia más lejana. Identificada por imágenes ópticas e infrarrojas tomadas por el telescopio espacial "Hubble" y con una distancia confirmada por el telescopio "Keck", la misma se llama "z8_GND_5296", se originó 700 millones de años después del Big Bang y se encuentra a 13,1 mil millones de años luz de la Tierra. En ese entonces, el astrónomo Jean-Paul Kneib manifestó: "la galaxia descubierta es extremadamente débil y la verificación de su distancia fue un extraordinario desafío." Actualmente la galaxia más lejana es la GN-z11 originada 400 millones de años después del Big Bang y ubicada a 13,4 mil millones de años luz de la Tierra.

Efemérides del día de la fecha: 16 de febrero

Twittear Click en el botón para publicar una interacción con la noticia:

Te puede interesar