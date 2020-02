P U B L I C









Publicidad Atenas, capital de Grecia, es el centro de la vida económica, política y cultural del país. Cuna de grandes artistas y filósofos de la antigüedad, Atenas tuvo un papel esencial en el desarrollo de la democracia. No existe ningún lugar como Atenas para realizar un viaje hasta las antiguas culturas griegas y sumergirse en la magia de grandes templos y majestuosas edificaciones que perduraron en el tiempo. Cuenta con una extensa historia de más de 3.000 años de antigüedad, durante los cuales ha ejercido una importante influencia sobre el desarrollo de la cultura occidental. La gran riqueza monumental de Atenas la convierte en un destino con un enorme atractivo para los visitantes de todas partes del mundo. ¿Quién no oyó hablar del Partenón, la Acrópolis, el Ágora o los diferentes templos griegos que se conservan en Atenas? Si bien algunos de los edificios no presentan buen estado de conservación, todos ofrecen una perfecta armonía, característica de la arquitectura clásica, que es capaz de dejar mudos a sus visitantes. Además de ser un importante sitio histórico, Atenas es la puerta de entrada a Grecia, tanto por vía aérea como marítima. Aquí llegan cientos de vuelos y anclan numerosos cruceros que continúan luego hacia las paradisíacas islas griegas. Entre los atractivos y visitas de Atenas sugerimos considerar los siguientes: Visitar Acrópolis y ruinas: Si algo tiene Atenas son ruinas, y aunque el lugar más destacado es sin dudas la Acrópolis, podemos asegurar que para los amantes de la historia griega, Atenas es el paraíso. La Acrópolis es el lugar más importante y visitado de toda Grecia, se alza majestuoso en una colina a 150 metros sobre el nivel del mar donde encontramos algunos de los monumentos más destacados de la Grecia clásica como el Partenón, el Erection, el Propileos o el Templo de Atenea Niké. También encontramos otras ruinas como el Templo de Zeus Olímpico, el antiguo Cementerio de Kerameikós, el Teatro de Dionisio, el Ágora romana y griega o la Biblioteca de Adriano, estos son algunos ejemplos de sus construcciones pero hay muchos más. Museos: en Atenas tendrán una oportunidad de encontrarse con la historia de la cultura occidental de la mano de sus numerosos museos. Por ejemplo, y solo para empezar, a escasa distancia de la acrópolis se encuentra el Museo de la Acrópolis, un museo pequeño, pero considerado uno de los más importantes del mundo por sus colecciones de esculturas. También el Museo Arqueológico Nacional de Atenas, o el museo Benaki, dedicado al arte antiguo. Ver atardecer desde Colina "Filopapo" o Licabeto: Estos dos lugares gozan de una vista privilegiada sobre la ciudad de Atenas. Un sitio privilegiado sin lugar a dudas es la Colina Filopapo, uno de los puntos más espectaculares para ver la puesta de sol sobre el Partenón. La subida a la cima es agradable ya que la colina no es muy empinada y se transita entre árboles. Por el contrario no podemos decir lo mismo de la Colina Licabeto, porque el camino se hace bastante complicado, con lo cual aconsejamos subir en funicular. Según cuenta la leyenda esta montaña se formó por una enorme roca que transportaba la Diosa Atenea hacia la Acrópolis, durante el viaje recibió una noticia que la sobresaltó y dejó caer la enorme piedra formando así esa colina. Las vistas son espectaculares y si tienen suerte podrán presenciar alguna boda en una pequeña capilla ortodoxa que se encuentra allí mismo. Eso sí, el atardecer es mágico, por eso recomendamos que se dirijan a última hora de la tarde. Paseo romántico por el Barrio de Plaka: Este hermoso barrio conocido también como el Barrio de los dioses, se encuentra a los pies de la Acrópolis. En su entramado de laberínticas calles adoquinadas podemos encontrar algunas joyas como la antigua Ágora romana, varias casas de estilo neoclásico del siglo XIX e infinidad de pequeñas tabernas donde poder degustar la gastronomía griega. Ver estaciones de metro: En una ciudad con tanta historia no es de extrañar que se mueva un poco la tierra y aparezca un antiguo templo, construcción u objeto, con lo cual en algunas estaciones de la capital griega pueden ver pequeños museos con los hallazgos en las excavaciones para la construcción del metro, algunas de las paradas / museo más importantes son: Acrópolis, Dafni, Evangelismos, Monastiraki, Panepistimio y Syntagma. Excursión al Cabo Sunión y el Templo de Poseidón: es una de las excursiones más populares desde Atenas, a 65 kilómetros de la ciudad. Este lugar fue utilizado como observatorio de los barcos que llegaban a las costas griegas y según cuenta la leyenda, fue el lugar donde el rey Egeo se lanzó al mar creyendo que su hijo Teseo había muerto en Creta, en manos del minotauro. En este sitio se encuentra el majestuoso el Templo de Poseidón, construido en el siglo V, a 60 metros sobre el mar y es el sitio perfecto para esperar el la caída del sol y ver como las columnas se tiñen de dorado y se oscurecen a medida que el sol se esconde en el horizonte. Pueden llegar perfectamente en un bus de línea, el recorrido se hace en una hora y media si tienen la suerte de ir por la ruta de la costa (la más bonita) o dos si van por la ruta del interior. Los buses de la empresa KTEL ATTIKIS se toman en la Plaza Egiptou, al lado del Museo Arqueológico aunque también tienen parada en una calle al lado de la Plaza Syntagma. Descansar en los Jardines Nacionales: Este oasis verde se encuentra justo al lado del Parlamento y la Plaza Syntagma que recién nombrábamos. Los jardines fueron construidos por orden de la reina Amalia en 1839, aunque no fueron abiertos al público hasta 1923. En los más de 160.000 metros cuadrados de parque podemos encontrar aproximadamente 500 diferentes tipos de plantas y árboles procedentes de todo el mundo, un zoológico y el edificio del Zappeion, un centro de convenciones de estilo neoclásico. Si visitan la capital griega en los meses de verano, no les vendrá mal una siestita a la sombra de los árboles en este lugar, no quedarán descolocados en absoluto. Su cocina mediterránea: Atenas es un muestrario de gran parte de la cultura del país, y si bien la gastronomía puede variar de la zona continental, a las islas, el estilo mediterráneo es muy extendido, utilizando ingredientes en común también con Italia, o compartidos con Oriente Medio y la zona de los Balcanes. Será una oportunidad de degustar platos mediterráneos en numerosas oportunidades y en varios lugares diferentes. Un destino ideal para amantes de la gastronomía. Lic. Guillermo Ceballos - Vuelos y Vacaciones / ventas@vuelosyvacaciones.com.ar

