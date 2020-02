La Auténtica Defensa. Edición del domingo, 16/feb/2020 La voz de Dios para este tiempo:

Tema de hoy; "El amor, más allá de San Valentín"

Por Josué Monte











Este artículo tiene como objetivo repensar "el amor en lo fundamental", para poder desarrollar con sentido toda nuestra vida entera. Dice La Biblia, "Amigos, sigamos amándonos unos a otros, porque el amor viene de Dios. Todo el que ama es un hijo de Dios y conoce a Dios. Pero el que no ama no conoce a Dios, porque Dios es amor". (1 Juan 4:7) Mucho se habla en este último tiempo, de motivación, disciplina, hábitos, esfuerzo, perseverancia, ser positivo. Sin embargo, se escucha hablar poco del amor. San Valentín, claro está, es muy "googleado" y llueven regalos. El engaño radica en el objeto del amor. Ciertamente se ha enfrascado en algo desechable que se puede "tomar-comprar", pero en algún momento, si se quiere, "vender"; se lo ha enfrascado en algo que se puede utilizar y se puede abandonar al día siguiente; se lo ha enfrascado en un día, se lo ha enfrascado en un placer, en un objeto sexual. El amor, describe James Orr, "es ese principio que lleva a un ser moral a desear a otro y deleitarse en él, y alcanza su forma más elevada en esa comunión personal en la que cada una de las partes vive en la vida del otro, y encuentra su gozo en darse al otro, y en recibir de vuelta el afecto de ese otro". La aprobación del divorcio dejó expuesto el fracaso del hombre para amar, a quién se supone, realmente ama. No estamos hablando del amor hacia los enemigos, conocidos, familiares o incluso amigos. Esto es lo terrible, a quien se supone que el hombre más ama en este mundo, verdaderamente no puede amar. El amor viene de Dios. Por mucho esfuerzo que haya, la realidad es que siempre el sabor de esta comida es amarga y jamás termina de saciar. El punto es que sabemos en el fondo que no merecemos ser amados; y esto es crucial para que impidamos recibir amor y sentirnos a su vez amados. Nuestro orgullo lo obstruye. Y aquí viene la renuncia. Debemos reconocer que, por muy "buenos" que seamos, el amor definitivamente no brota de nosotros, y no lo podemos entender, ni dar. Y si obstinadamente continuamos así, amando lo que no podemos amar, todos los días restantes serán una pérdida de tiempo y un sin sentido. Todo lo que vemos finalmente envejecerá y morirá. La buena noticia es que el amor viene de Dios y es la prueba fiel y verdadera de que realmente existe y abunda en nosotros. ¡Sí! Es la prueba más convincente para demostrar la existencia de Dios y el trabajo que puede hacer en nosotros. La razón es que el contraste entre el amor humano y el de Dios es infinito. Dios te ama siendo que obstinadamente quebrantas sus leyes. Dios te ama, aunque desees guiarte por tu instinto y pensamiento; siendo consciente incluso que tu razón se contradice y es confusa, y que muchas veces te conduce por sendas equivocadas. Dios te ama, aunque pienses que nunca podrás encontrarte con el amor. Dios te ama, aunque pienses que la vida te ha dejado solo y el amor no exista. Dios te ama como ninguno, tanto que envió a su Hijo Jesús a morir en una cruz y sufrir el rechazo y el dolor, a fin de que puedas verle y recibirle. Aceptarle será como un ancla a una roca eterna que nada ni nadie puede mover o quitar. Serás en él y Él en vos en comunión plena y gozo perpetuo. Él te guiará al amor verdadero. Busca una iglesia que enseñe de Cristo y La Palabra de DIOS. "La Biblia" ¡Hasta la próxima semana! ¡Dios te bendiga! Josué Monte Rivadavia 447 - Campana - Tel. 03489.427296 /437492 - luisgurodas@yahoo.com.ar



