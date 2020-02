"Conoceréis la Verdad y la Verdad os hará libres" (Juan 8,32)

Conferencia realizada por Giorgio Bongiovanni en Italia

30 de noviembre 2019 - Lamezia Terme

"Cuando estaba en casa de Pedro, en Cafarnaún, Jesús curaba a todos los que iban donde Él o que se hacían acompañar, a excepción de los que preferían quedarse en sus casas o en las leproserías. Si en un día se hubieran presentado dos mil enfermos, todos ellos habrían regresado sanos.

Sin embargo, los milagros no son la prueba de la existencia de Dios. Jesús Cristo manda sobre las fuerzas de la naturaleza, camina sobre las aguas, hace milagros, multiplica los panes y los peces, pero la verdadera prueba de la existencia de Dios es cuando fue en contra de todos los poderes que aplastaban a los débiles; apuntando el dedo contra los jefes de la Iglesia y los ricos, aliándose con los marginados, los enfermos, los últimos, las prostitutas y los homosexuales. Lo digo con el máximo respeto, porque en aquel tiempo la homosexualidad era considerada una patología. Y, a través de Su potencia, Jesús anuncia que volverá con justicia.

Por lo tanto, yo creo en Dios porque Jesús de Nazareth ha demostrado científicamente y teológicamente con la doctrina, y políticamente con el activismo social, que Él era y es el Hijo del Dios viviente, que no tiene que volver porque ya ha vuelto. Yo os digo, en verdad, que está aquí entre vosotros. No soy yo Cristo pero os lo anuncio. Yo me siento inspirado y unido a la misión de San Juan Bautista, que Le anunció hace dos mil años. Le he visto muchas veces, se me ha aparecido y Le he tocado. No sé porque me concede la suerte de verle resucitado, después de la muerte. Yo no puedo explicar el motivo por el que no se muestra a todos, tampoco puedo esconderlo; como ocurrió cuando, después de la Resurrección, sólo se presentó a los apóstoles y a algunas mujeres. Hoy, entre dos mil millones de personas que creen en Su Retorno, yo pertenezco a ese pequeño grupo que Le ha visto resucitado en estos dos mil años. Jesús no tiene que renacer, ni se tiene que reencarnar: Cristo ha resucitado. Cuando el sepulcro fue golpeado por una luz deslumbrante, Dios salió de él con todo el cuerpo y, por misión, no lo ha dejado más, aunque un genio solar pueda hacerlo en cualquier momento. Él me ha convencido que Dios existe. Cuando Le he visto he dicho: "Yo creo en Tu Padre, porque estás Tú. Él no se muestra a nadie y no se alinea nunca en la parte de los débiles". Jesús me contestó: "No es así, te equivocas. Mi Padre está con los pobres, porque quién me ve a Mí, ve al Padre".

Yo Le contesté: "Sí Señor, yo Te veo, para mi es más que suficiente".

Este es Jesús Cristo, Le tocaréis cuando se muestre a todos. No bajará del Cielo para hacerse el guapo, como hacen los hombres potentes de la Tierra, sino que manifestará Su Potencia para demostrar que es Él; todos los ángeles y las astronaves que vosotros veis están a Su servicio. Os preguntaréis qué tienen que ver los ángeles y Él contestará: "¿Pensáis quizás que el Padre esté tan loco como para crear sin motivo el universo infinito compuesto por miles y miles de millones de estrellas y planetas"? Lo ha hecho para que haya vida humana también en otros planetas, a dónde Su Hijo ha ido y ha redimido civilizaciones que no es exclusividad de la Tierra, sino que están esparcidas por el universo. Yo me he encontrado y he hablado muchas veces con estos Seres, que me respetan, son nuestros hermanos; para ellos Cristo es la Luz divina.

Si nosotros hubiéramos aceptado la redención, si pudiéramos viajar en el universo con las astronaves y encontrarnos con otras sociedades dónde el hombre todavía está en el estado primordial, con el garrote sobre el hombro, también nosotros les hablaríamos de Cristo. Si esto es posible, es verosímil también lo contrario. De hecho, Jesús ha revelado:

"La casa de mi el Padre tiene muchas moradas" (Juan 14,2), haciendo referencia a las estrellas, a los planetas, a las galaxias. Hay un universo espiritual y uno humano, que incluye civilizaciones como la nuestra.

El Señor me ha dicho: "Giorgio, tienes que anunciar lo que haré, aunque no puedo revelar el día ni la hora". Yo os lo repito a la letra, porque no sé si yo estaré; probablemente me mandará a otro planeta a llevar Su mensaje.

Me ha revelado que llamará a parte a Su pueblo, luego irá al Vaticano y salvará a Su Iglesia Católica en el momento en que esté al borde del precipicio del infierno. Detendrá la mano de Satanás, lista para empujarla para hacerla precipitar, declarará culpables a todos los altos mandos y absolverá a los verdaderos misioneros; hablará a los jefes de Estado y juzgará a toda la humanidad."

Continúa el próximo domingo.

Ingresá a:

Facebook: Eldía Quela Tierra Sedetuvo

Youtube: La Voz del Águila

Mail: lavozdelaguila@yahoo.com.ar