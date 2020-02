La Auténtica Defensa. Edición del domingo, 16/feb/2020 Semblanzas entre hermanos:

Querida Amazonia / Día de los Enamorados / Procesión y Misa









"Con Florentina, en comunidad hacia los hermanos" PASTORAL DE LA COMUNICACIÓN CATEDRAL SANTA FLORENTINA Tus recuerdos y experiencias de nuestra iglesia de Campana puedes enviarlos a los correos electrónicos: 125jubileosantaflorentina@gmail.com / semanariocatedral@gmail.com - También pueden entregarlo en la Secretaria Parroquial Av. Intendente Varela 382 - Campana - De Lunes a Viernes de 8:30 a 12:30 hs. 125 ANIVERSARIO CREACIÓN PARROQUIA SANTA FLORENTINA - 16 de Febrero de 2020 - Año II - Edición Nº 67 QUERIDA AMAZONIA La exhortación postsinodal "Querida Amazonía" es un texto escrito como una carta de amor, donde abundan las citas de poetas, ayudándonos a ponernos en contacto con la maravillosa belleza de esa región, pero también con sus dramas cotidianos. Es quizás el más bello de los que ha escrito el Papa Francisco pero además, es marcadamente profético e inusualmente duro en su crítica social. El Papa desea aportar un breve marco de reflexión que encarne en la realidad amazónica una síntesis de algunas grandes preocupaciones que ya expresó en documentos anteriores. Asimismo, formuló "cuatro grandes sueños": que la Amazonía "luche por los derechos de los más pobres", "preserve la riqueza cultural", "custodie celosamente la abrumadora hermosura natural" y, por último, que las comunidades cristianas sean "capaces de entregarse y encarnarse en la Amazonia". El sueño social: Que la Iglesia esté al lado de los oprimidos Destaca que "un verdadero planteo ecológico" es también un "planteo social" y, si bien aprecia el "buen vivir" de los indígenas, advierte contra el "conservacionismo" que solo se preocupa por el medioambiente. Ante la injusticia, Papa Francisco el pide generar "redes de solidaridad y desarrollo" y llama al compromiso de todos, incluyendo a los líderes políticos. Recuerda que para los pueblos amazónicos las relaciones humanas "están impregnadas por la naturaleza circundante" por eso viven un verdadero "desarraigo" cuando son "obligados a emigrar a la ciudad". Sueño cultural Cuando se refiere al sueño cultural deja claro que "promover la Amazonia" no significa "colonizarla culturalmente". Es necesario luchar contra la "colonización postmoderna". Para Francisco es urgente "cuidar las raíces". Citando a Christus vivit, subraya que la "visión consumista del ser humano" tiende a "homogeneizar las culturas" y les pide a los jóvenes "hacerse cargo de las raíces", que "recuperen la memoria dañada". Los pueblos originarios de la Amazonia deben ser preservados con sus culturas y tradiciones. Pero ellos también tienen derecho a un testimonio evangélico. No deben ser excluidos de la misión, de la acción pastoral de la Iglesia El sueño ecológico "Un Sueño Ecológico", es el que se relaciona más directamente con la encíclica "Laudato si"-"El cuidado de la casa común". Destaca que en la Amazonía existe una estrecha relación del ser humano con la naturaleza, por eso el cuidado de nuestros hermanos "es la primera ecología que necesitamos". El cuidado del medioambiente y el cuidado de los pobres son "inseparables". El sueño eclesial: Desarrollar una Iglesia con rostro amazónico En el "Sueño eclesial". El Papa invita a "desarrollar una Iglesia con rostro amazónico" a través de un "gran anuncio misionero", un "anuncio indispensable en la Amazonía", nos dice: "no basta con llevar un mensaje social". Estos pueblos tienen "derecho al anuncio del Evangelio", de lo contrario "cada estructura eclesial se convertirá" en una ONG. Favorecer un protagonismo de los laicos en la comunidad Después de los sacramentos, Querida Amazonia se detiene en las "comunidades repletas de vida" en las que los laicos deben asumir "responsabilidades importantes". Para el Papa no se trata "solo de facilitar una mayor presencia de ministros ordenados", se necesitan nuevos "servicios laicales". Solo a través de un "contundente protagonismo de los laicos", reitera, la Iglesia podrá responder a los "desafíos de la Amazonía". Nuevos espacios para las mujeres El Papa dedica un espacio propio a la fuerza y al don de las mujeres. Reconoce que en la Amazonía algunas comunidades se han mantenido solo "gracias a la presencia de mujeres fuertes y generosas". Para el Papa la clericalización de la mujer no debe ser alentada, aceptando en cambio la contribución según el modo femenino que prolonga "la fuerza y la ternura de María". Él alienta el surgimiento de nuevos servicios femeninos, que incidan en las decisiones de las comunidades. La "Querida Amazonia", protagonista de la carta de amor de Francisco, representa ante todo un desafío para la Iglesia, llamada a encontrar nuevos caminos para evangelizar, anunciando el corazón del mensaje cristiano, ese kerygma que hace presente al Dios de la misericordia que tanto amó al mundo que sacrificó a su Hijo en la cruz. "Querida Amazonia" nos invita a una respuesta "específica y valiente" para repensar la organización y los ministerios eclesiales. Llama a toda la Iglesia Católica a la responsabilidad. En el marco de esta Exhortación, el Padre Fernando Crevatin también nos invita a encontrarnos para reflexionar sobre la participación de los laicos en el seno de la parroquia Santa Florentina.

Papa Francisco con representantes de los pueblos amazónicos DÍA DE LOS ENAMORADOS El 14 de febrero, tradicionalmente se festeja San Valentín, conocido como el Santo de los Enamorados. Es un día elegido por muchas parejas de novios, de esposos para celebrar su unión y el amor que se profesan. Nos unimos a todos los que con sus vidas buscan la felicidad en el verdadero AMOR con esta frase del Papa Francisco: "La ternura es el amor que se hace cercano y concreto. Un sentimiento que, procediendo de Dios, llega a nosotros, pero que no queda en el ámbito del sentimiento, sino que ella misma exige manifestarse en gestos y obras concretas". PROCESIÓN Y MISA El martes 11 de febrero, el día de Nuestra Señora de Lourdes y de la Jornada Mundial del Enfermo se organizó una Procesión y una Misa de acción de gracias en el Hogar de Niños de Campana. La misa fue celebrada por el Padre Fernando Crevatín, responsable de la institución y Párroco de la Catedral Santa Florentina, y contó con un gran número de personas y voluntarios. Los 23 niños que actualmente viven en el Hogar participaron atentamente en la procesión y la misa. Agradecemos a todos los que hicieron posibles este sencillo y emotivo evento.

Misa en el Hogar de Niños Ntra. Sra. De Lourdes



Semblanzas entre hermanos:

Querida Amazonia / Día de los Enamorados / Procesión y Misa

Twittear Click en el botón para publicar una interacción con la noticia:

Te puede interesar