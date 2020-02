La Auténtica Defensa. Edición del domingo, 16/feb/2020 Fútbol Femenino:

Las chicas de Puerto Nuevo visitan esta tarde a Atlas







Desde las 17.00 horas se presentan en General Rodríguez en búsqueda de un triunfo que las acerque a la clasificación a la Zona Campeonato. Por la 18ª fecha de la fase regular del campeonato de Primera B del Torneo Femenino que organiza la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), las chicas de Puerto Nuevo visitarán esta tarde a Atlas en un partido que se jugará desde las 17.00 horas en el estadio Ricardo Puga de General Rodríguez. Las Auriazules intentarán recuperarse de la derrota 5-1 sufrida el pasado fin de semana frente al líder Argentinos Juniors y tendrán una muy buena oportunidad para ello, dado que Atlas es uno de los dos peores equipos del certamen. Hasta el momento, las Portuarias suman 27 puntos y se encuentran en la novena posición, dentro del grupo de equipos que clasificaría a la Zona Campeonato en la que se definirán los ascensos (los diez mejores). Para esa instancia ya están clasificados Argentinos Juniors, Ferro Carril Oeste, Comunicaciones, Banfield y All Boys. Y Sarmiento de Junín está a un paso. Los más entretenido del campeonato ahora, a cuatro fechas del final de la fase regular, pasa por los otros cuatro lugares que se disputan Deportivo Español (28 puntos), Estudiantes de Buenos Aires (27), Puerto Nuevo (27), Defensa y Justicia (26), Deportivo Merlo (23) y Camioneros (23). Por eso, las dirigidas por Néstor Daniel Gómez deberán tratar de aprovechar hoy la visita a Atlas para sumar de a tres, teniendo en cuenta que el Marrón apenas ha cosechado 7 puntos en 16 presentaciones (dos victorias, un empate y 13 derrotas). Además, por los enfrentamientos que se darán en esta 18ª fecha, rivales directos de las Auriazules podrían dejar puntos en el camino. Para este encuentro, el DT del elenco campanense recuperará a Marisa González, la capitana del equipo, quien igualmente no podrá lucir la cinta, porque en la jornada 16 fue expulsada frente a Deportivo Morón (doble amonestación; ya cumplió su fecha de sanción). Por esta 18ª fecha también jugarán: Argentinos Juniors vs Argentino de Quilmes, Banfield vs Camioneros, Deportivo Morón vs Atlanta, Lima FC vs Luján, Liniers vs Argentino de Rosario, Comunicaciones vs Deportivo Español, Ferro Carril Oeste vs Estudiantes (BA), Sarmiento de Junín vs Almirante Brown, Defensa y Justicia vs All Boys y Deportivo Armenio vs Deportivo Merlo.

MARISA GONZÁLEZ CUMPLIÓ SU SANCIÓN Y HOY VOLVERÁ A ESTAR DISPONIBLE.







