JUEGAN RIVER Y BOCA

En la continuidad de la fecha 20 de la Superliga, este domingo jugarán tanto el líder River Plate (39 puntos) como el escolta Boca Juniors (36). El millonario recibirá a Banfield desde las 19.40 horas. Mientras el Xeneize visitará a Central Córdoba de Santiago del Estero desde las 21.50. En tanto, también 19.40, Lanús (5º con 33) jugará en La Fortaleza frente a Newells (8º con 30).

Mañana lunes se medirán: Estudiantes de La Plata vs Defensa y Justicia (19.00) e Independiente vs Arsenal (21.10). Mientras Vélez Sarsfield vs Godoy Cruz se jugará el miércoles 4 de marzo.

SE ARRIMÓ ARGENTINOS

Argentinos Juniors venció anoche 2-0 como visitante a Atlético Tucumán y, de esa manera, llegó a los 35 puntos, ubicándose 3º a cuatro unidades del líder River Plate. Otro que triunfó ayer fue Rosario Central, que venció 1-0 a Gimnasia de La Plata como local y quedó 4º con 33 puntos. Además, Talleres le ganó 1-0 en Córdoba a San Lorenzo.

ALDOSIVI SE ESCAPÓ

Aldosivi profundizó el mal momento de Huracán (sin Joaquín Arzura) al vencerlo 2-0 en Parque Patricios. De esta manera, el conjunto de Mar del Plata (Nazareno Solís entró en los minutos finales) salió de la zona de descenso y lo metió a Colón, junto a Patronato y Gimnasia (LP), en el grupo de los que bajarían a la Primera Nacional.

PRIMERA B METRO

En el arranque de la cuarta fecha del Clausura 2020, Villa San Carlos sorprendió 1-0 al líder Comunicaciones en Agronomía. Además, San Telmo venció 2-1 a UAI Urquiza en la Isla Maciel, mientras Deportivo Armenio le ganó 3-2 a Fénix en Ingeniero Maschwitz. Hoy juegan: Colegiales vs Sacachispas, Tristán Suárez vs Almirante Brown, Flandria vs Talleres (RE), J.J. Urquiza vs Argentino (Q) y San Miguel vs Acassuso. El martes cerrarán Los Andes vs Defensores Unidos.

PRIMERA C

En el inicio de la quinta fecha del Clausura, el líder Deportivo Merlo (11 puntos) igualó 0-0 con el escolta Leandro N. Alem (9). Además: Real Pilar 0-1 Cañuelas y Victoriano Arenas 2-1 Ituzaingó. En tanto, Laferrere vs El Porvenir fue suspendido por falta de luz. Hoy jugarán: Berazategui vs Dock Sud, Central Córdoba (R) vs Lamadrid y San Martín (B) vs Sportivo Italiano. Y mañana lo harán: Luján vs Argentino (M) y Excursionistas vs Deportivo Español.

PRIMERA A FEMENINA

River Plate dio el golpe en el arranque de la fecha 13 de la Primera A del Torneo Femenino de AFA al golear 4-1 a UAI Urquiza (escolta con 31 puntos). Ayer también jugaron: Racing Club 1-2 Lanús y Excursionistas 1-4 Gimnasia (LP). Hoy se medirán: El Porvenir vs Estudiantes (LP), Rosario Central vs Defensores de Belgrano, Platense vs Villa San Carlos y Boca Juniors (líder con 34 puntos) vs SAT. En tanto, mañana lo harán: Huracán vs Independiente.