Rincón Tuerca

TURISMO CARRETERA: La máxima está arrancando su campeonato este fin de semana en el autódromo de Viedma donde desde las 11 hs televisa la TV Publica a través del programa ACTC Media. ARRANQUE: Con entusiasmo y esperando el arranque del campeonato el zarateño Fernando Rivas aguarda el comienzo del campeonato para la categoría TC Bonaerense donde este año está regresando a la Clase Light donde alguna vez corrió y fue protagonista. CENA: El encargado de la prensa del equipo de Silvestre Gallo aseguró que se está organizando una cena antes del inicio del campeonato para aportar un empujón económico para terminal el Fiat 128 que se está armando en la vecina ciudad de Escobar en los talleres de Diego Fangio la misma a decir del propio organizador Ruben Arce será en el Club Villa Dálmine. ARRANCA: El pibe arranca en karting viene de realizar el trámite de la Licencia lo que marca una llegada inminente a la alta competencia con los avales de la familia que dudó bastante para dar este paso. REBELION: Las vacaciones lo encontraron a nuestro personaje en medio de una rebelión muy callejera que pudo escapar de ella de pura casualidad ante el acoso recibido junto a su pareja días atrás en la provincia de Córdoba donde eligió por ser un lugar tranquilo. SALUDOS: Esto de las vacaciones dejaron cosas para comentar como se vio en las redes y luego se viralizó el saludo de señoritas desde Mar del Plata para el campanense Ariel Cardozo invitándolo a comer a La Feliz un asado donde ellos ponian las achuras. Que promotoras! RECUERDO: Esto de Ariel no deja de sorprender dado que ya una vez viajó a Bariloche a descansar y de recuerdo se trajo un pinguimo que tuvo en su casa durante algún tiempo hasta que por lógica falleció. Qué jugador Canuto!! DUDAS: Este año el aseguró que no está convencido de volver a correr pero Daniel del Bianco se hizo la médica por las dudas lo que ya asegura que el "gringo" no gasta dinero porque si y algo ya debe estar tramando para este año en el mundo del karting. REGRESAR: Franco Aleotti luego de varios años tomó la determinación de regresar a la alta competencia en esta temporada algo que ya venía aguardando del año pasado. ARMAR: Y este volver a correr provocó armar de cero un nuevo chasis que en el taller de La Florida en Zárate viene armando para sumarse una vez mas al TC Bonaerense a la Clase Ligth donde alguna vez corrió un par de competencias. REALIZAR: La idea está muy avanzada tendrá impulsores Chevrolet que arma y atiende Bruno su papá y quieren realizar una prueba antes del comienzo del campeonato que será en el autódromo de arrecifes para saber donde se está parado con un auto nuevo a estrenar. PRETENDE: En nota televisiva Leandro Cracco aseguró que va a arrancar en la Clase Dos de Alma y las tres primeras fechas estará participando el tema es que si no hay resultados acorde para lo que se pretende ya habló con su motorista Hernan Lopez para cambiar de categoría pensando en sumarse a la Clase Uno del Turismo Pista. GUSTOS: Dias atrás hubo declaraciones en programa televisivo de automovilista donde Roberto Fioranelli contó que además de su Cupecita adquirió un Peugeot 403 porque es el auto que siempre le gustó y ahora irá a correr una carrera al Uruguay. Lo tenían a Pirulo?! INTENCION: Aunque la intención es que no trascienda la información Bruno Hermina está armando un Gol para la Clase Tres de la nueva categoría que fiscaliza Fedenor en Los Cardales con la ayuda de Pablo Fernandez que desde la experiencia colabora con el ex kartista que en algún momento regresa; algo que tiene muy entusiasmado a su papá José. INGRESAR: Javier Figueroa que corrió varios años en la categoria Alma está militando en el Turismo Pista y ahora dejó la Clase Uno para ingresar en la Clase Dos a bordo de un Chevrolet donde el piloto de Pilar tendrá a Fernando Monti en el chasis y Enrique Bustos trabaja en la planta impulsora. LLEGAR: Juan Fontanot trabaja con ansias para llegar a correr desde la primera de los chasis del Regional y el representante de Zárate está entusiamado de seguir otra temporada. ENCAMINADO: Los hermanos Santino y Bautista Panetta ya tienen encaminado la presente temporada donde harán las categorías IAME y la Rotax con el mismo equipo y este año el primo Dante Troncoso del karting. Que diría Tronquito? CURIOSIDAD: Continuando con la dinastía Panetta ya se sane que el abuelo posee una Cupecita Ford desde hace tiempo y ahora incorporó otra cupecita pero Chevrolet lo que provocó curiosidad porque no está claro de que marca es hincha el abuelo si del moño o del óvalo??? CONTO: En nota realizada en nuestro medio Miguel Parra contó que sus baterías fueron utilizadas en los vehículos del Dakar cuando partian de nuestra ciudad lo que se dice de nivel internacional las Baterias Campana de nuestro personaje. ELEGIDO: El venidero 15 de marzo fue el elegido por los dirigentes del TC Boanerense para dar inicio al campeonato 2020 y el autódromo elegido para tal emprendimiento es el costanero de Arrecifes que alguna vez visitó la categoria mencionada. TC PISTA: El arranque del campeonato para la categoría telonera del TC este fin de semana será en el autódromo de Viedma donde televisiva desde las 11 hs la TV Pública a través del programa ACTC Media. ENCARAR: Gastón Gasperini comienza a encarar la nueva temporada deportiva con su equipo pensando arrancar desde la primera donde se trabaja para intentar estar desde la primera del año. COLABORAR: El ex campeón de la categoría Alma Alberto Errecart está colaborando con su amigo Rodolfo de Meglio en el TC una nueva temporada donde se encarga de colaborar en lo que su amigo necesite que además es una manera de seguir vinculado al mundo automovilístico como le gusta al Poppy. AMIGO: En rueda de amigos caminó al campo su nueva debilidad Mariano Giozzi dijo que si su amigo Victor Gonzalez vuelve a correr será el momento de volver a los autódromos. Amigos son los amigos!! NIVEL: Gran parte de este verano Oscar De Biase lo utilizó para trabajar en su cupecita para lograr alcanzar el nivel que pretende de la misma y recorrer los diferentes encuentros donde es invitado a participar. SIMILAR: Algo casi similar para con su amigo Carlos Zanini que también posee una cupecita muy bien presentada pero el pelado asegura que siempre hay que hacerle algo para no dejar que pierda la confiabilidad que tiene la misma pensando en el 15 de marzo en Arrecifes. DECISION: La postergación de una semana para la carrera de la costa por decisión del municipio de Villa Gesell trajo varios inconvenientes para todos los equipos que ante la reserva en los hoteles debieron ser modificados y muchos aún siguen intentando resolver el tema. TRAMITE: Pablo Oliver desarrolló todo el trámite para tener su licencia médica y su licencia deportiva de cara a lo que será el inicio del campeonato en la categoría Pako donde continuúa con el mismo equipo. RETENER: Valerio Diamante campeón en el 2019 en la Clase A del Prokar 4000 ya decidió continuar esta temporada para intentar retener ese número uno que tanto costó poder llevarlos en los laterales con la Dodge que le preparó y entregó el equipo de Juanjo Tártara. NUEVA: Para retener ese uno el capillense contará ahora con una Dodge nueva ex Ricardo Impiombato que adquirió el equipo de Tártara que seguirá atendiendo el total del auto como la temporada pasada donde los logros buscados están siendo atendidos con mucha capacidad. BUSCAR: Yo tomo la decisión el representante de Campana Sebastián Signore continúa un año mas en la Clase Tres del Turismo Zonal Pista donde se buscará llegar al campeonato con el equipo de Talamona y la motorización de Dante Tamburrini siendo parte de la estructura que también atiende al flamante Campeón Daniel Vidal. DECIMO NOVENO: Ese fue el puesto que ocupó Sebastian Abella en la Copa Bora 1.8 T el último domingo en el autódromo de Concepción del Uruguay. OBRAS: Como suele suceder año a año siguen las obras en el kartódromo de Zárate donde en esta oportunidad se desarrolló un excelente trabajo en la curva de la tranquera en el circuito que dejó conforme a todos. Al mejor estilo de la familia Tardito. QUEDAR: El Turismo Cuatromil Argentino viene de hacer su primera fecha del campeonato en el autódromo de Concepción del Uruguay donde Nicolás Laccette con el Ford clasificó décimo tercero para en la final quedar en el ESPECIAL: La segunda carrera del TC será el venidero 8 de marzo será la primera competencia especial dado que se desarrollará el cambio de cubiertas del lado derecho en el autódromo de Neuquén donde los boxes quedan del mismo lado que se producirá el recambio de neumáticos para evitar mayores inconvenientes. VOLVER: Cristian Falivene tomó la determinación de volver a correr y lo hará desde arriba de un karting en la categoría Kart Plus con el cual su hijo Emiliano viene de ganar el campeonato. PROVOCAR: Esto provocó que la llegada de papá Cristian hiciera que el flamante campeón Emiliano estrene un karting nuevo para correr este año siempre dentro de la Kart Plus donde intentará retener el Uno otra temporada. TERCERO: Braian Falivene el tercero de la dinastía Falivene también estará corriendo con un tercer karting que se armó para encarar este campeonato en la categoría Kart Plus. SUEÑO: Este es un viaje sueño de la familia Falivene de poder estar corriendo los tres un campeonato de karting en la misma categoría que todo hace pensar que esta llegando ese momento que alguna vez en una cena familiar se habló del tema que también fue avalado por mamá Alejandra que se puso muy contenta de que puedan lograrlo. NUMERO: En el equipo de Juan Pablo Galliano ya confirmaron que arrancan desde la primera en el autódromo de Arrecifes con la cupecita Chevrolet en la Clase A del TC Bonaerense donde llevará el número 34 en los laterales. GIRAR: Si bien para algunos pasó desapercibido días atrás en el kartódromo de Zárate se lo vio girar a Martín Raina que con un karting Rotax pudo mostrar lo suyo en pocas vueltas que alcanzaron para saber que el piloto sigue latente. Mirá vos!! GIRANDO: El próximo 14 y 15 de marzo los autos del TC y Cupecitas del ayer estarán girando en el autódromo de Arrecifes para una vez mas deleitar al público que siempre tiene muy presente a estos autos que son parte del automovilismo argentino. REUNIRSE: Los muchachos del motocross vienen de reunirse una vez mas en cena desarrollada en lo de Villaverde Motor Compañy donde aseguran que fueron muy bien atendidos por el propietario del lugar que también se involucró en el tema de las motos algo que lo apasiona y aseguró que cuando le den los tiempos quiere girar en algún circuito.

