La Auténtica Defensa. Edición del domingo, 16/feb/2020 Breves: Deportivas

16 de Febrero de 2020







TC: POLE DE WERNER El entrerriano Mariano Werner (Ford) se quedó ayer con la pole position de la primera fecha de la temporada 2020 del Turismo Carretera, que se está desarrollando en Viedma. El más rápido había sido Julián Santero, cuyo auto no pasó la técnica por altura y fue recargado. Así, el segundo lugar quedó para Facundo Ardusso (Torino) y el tercero, para Diego Ciantini (Torino). Las series comenzarán hoy a las 9.00, mientras que la final se largará a las 13.20. En tanto, en el TC Pista, el campanense Sebastián Abella fue 29º en la clasificación, pero luego avanzó en la primera serie, en la que finalizó en el 9º puesto. De esta manera, el Intendente de nuestra ciudad estará largando hoy la final desde el 17º lugar de la grilla (la prueba comienza a las 12.00, con transmisión de la TV Pública). TRIUNFO DE JAGUARES En su tercera presentación en el Super Rugby 2020, Jaguares derrotó ayer 43-27 a Reds de Australia en cancha de Vélez Sarsfield. Fue la segunda victoria para la franquicia argentina, que había superado a Blues de Sudáfrica en el debut y luego había caído ante Hurricanes de Nueva Zelanda. Ayer, los dirigidos por Gonzalo Quesada tuvieron un flojo primer tiempo (estuvieron 24-7 abajo), pero se empezaron a recuperar con un try de Emiliano Boffelli antes del entretiempo. Y en el complemento, a puro empuje, lograron dar vuelta el juego: dos nuevos tries de Julián Montoya (anotó tres), uno de su reemplazante, Juan Pablo Socino, y un último de Tomás Cubelli le permitieron quedarse con la victoria. FINAL SIN ARGENTINOS La final del Argentina Open, el ATP 250 que se está disputando en el Buenos Aires Lawn Tennis Club, no tendrá tenistas nacionales. Es que el cordobés Juan Ignacio Londero no pudo cerrar un duelo que tenía a su favor frente al noruego Casper Ruud y terminó perdiendo 4-6, 7-5 y 6-1. La otra semifinal no se jugó: la lesión que sufrió Diego Schwartzman (desgarro en el aductor) en los Cuartos de Final frente al uruguayo Pablo Cuevas no le permitió presentarse en semifinales ante el portugués Pedro Sousa (145º del ranking mundial), que llegó al cuadro principal como Lucky Loser y hoy estará disputando la final frente a Ruud (45º). GANARON LAS LEONAS Con goles de Agustina Gorze y Delfina Merino, el Seleccionado Femenino de Hockey sobre Césped superó anoche a Holanda 2 a 0 en su tercera presentación en la FIH Pro League. Así, Las Leonas lograron su tercera victoria consecutiva. Hoy, desde las 20.30 horas y nuevamente en el CENARD, volverán a enfrentarse a Holanda. CAMPAZZO DOMINA El base Facundo Campazzo fue figura en el Real Madrid, que ayer se clasificó finalista de la Copa del Rey 2020 tras superar 91-68 a Valencia. El argentino culminó con 15 puntos, 9 asistencias, 5 rebotes y 7 robos en 23 minutos. Además, Gabriel Deck aportó 7 tantos, mientras Nicolás Laprovittola no sumó. Real Madrid enfrentará hoy en la final al local, Unicaja Málaga, que le ganó 92-59 a Andorra la otra semifinal. FECHA "MARAVILLA" Sergio "Maravilla" Martínez (51-3-2 / 28 KO), ex campeón mundial mediano, volverá al ring a seis años de su última pelea profesional, que fue en junio de 2014 ante el puertorriqueño Miguel Cotto. "Llevo 2 años preparándome con la certeza de estar en el camino correcto. Con la felicidad de vivir día a día experiencias inolvidables", señaló el boxeador argentino, de 44 años, que según sus promotores peleará el próximo 6 de junio en Madrid.



Breves: Deportivas

16 de Febrero de 2020

