Se quedó vacío

SE MANTIENE EN 7º LUGAR A pesar de la derrota frente a San Martín del domingo, Villa Dálmine continúa en el 7º puesto de la Zona B de la Primera Nacional con 21 puntos. Claro está: perdió terreno respecto a Deportivo Riestra (con 28 está 4º y sería el último clasificado al Reducido) y no pudo ampliar su ventaja sobre All Boys (suma 13 puntos y está último, por lo que sería el equipo que estaría descendiendo de la Zona B). En tanto, los que lamentaron la derrota del Violeta fueron Sarmiento de Junín y Defensores de Belgrano, que no pudieron recortar distancias respecto al elenco tucumano a pesar de sus grandes triunfos. Los resultados de esta 17ª fecha de la Zona B de la Primera Nacional fueron: Deportivo Riestra 1-0 Santamarina, Chacarita 0-0 Gimnasia (J), Defensores de Belgrano 2-0 Quilmes, Tigre 2-0 Atlético de Rafaela, Villa Dálmine 1-2 San Martín (T), Gimnasia (M) 1-0 Almagro y Sarmiento (J) 2-1 Instituto. En la próxima fecha, Villa Dálmine visitará a Almagro y, además, jugarán: Quilmes vs Gimnasia (M), Gimnasia (J) vs Brown (A), Santamarina vs Chacarita, Instituto vs Deportivo Riestra, Atlético de Rafaela vs Defensores de Belgrano, All Boys vs Tigre y San Martín (T) vs Sarmiento (J).

En los minutos finales, Villa Dálmine pagó el desgaste realizado durante todo el partido y no sólo no pudo sostener su ventaja ante San Martín de Tucumán, sino que terminó sin recompensa alguna. Dolorosa derrota 2-1 como local. Aquella definición de Juan Galeano en tiempo adicionado en el recordado 3-3 en Tucumán todavía duele. Claro que sí. El cabezazo de Luciano Pons en la segunda fecha de la actual temporada, también en tiempo de descuento, fue otra estocada letal. Y como no hay dos sin tres, San Martín volvió a castigar a Villa Dálmine cuando el partido se moría. Esta vez en Campana. Y a diferencia de las dos anteriores, por duplicado, para dejarlo nuevamente con las manos vacías. Y con dolor, mucho dolor. Sumamente entendible, por cierto. Es que los dirigidos por Lucas Bovaglio hicieron un gran desgaste a lo largo de todo el juego; estuvieron en ventaja hasta los 44 del segundo tiempo; y tuvieron las mejores situaciones de gol, incluso para ampliar la diferencia. Y sin embargo se quedaron sin nada. Mérito de un San Martín que nunca se cansó de lanzarle pelotazos a sus torres y exigir a la defensa Violeta; y lucidez de Juan Imbert para construir un golazo desde una segunda pelota para el empate. Pero también falta de experiencia de este joven Villa Dálmine, que sufrió mentalmente el trámite, el tener que cuidar su victoria, y por eso terminó muy desgastado. Y también vale agregarle una cuota al arbitraje de Gerardo Méndez Cedro, que colaboró con pequeñas decisiones al empuje del elenco visitante (desde faltas dudosas hasta permitir groseros adelantamientos en tiros libres o saques laterales). Así, el Ciruja extendió su invicto a 17 partidos y se confirmó como el gran candidato de la Zona B. Es que, al fin de cuentas, el domingo en Campana ganó un partido de campeón. Del otro lado, Villa Dálmine se quedó con sensaciones que deberá limpiar para poder apreciar todo lo bueno que hizo ante un rival de enorme jerarquía; aunque también deberá buscar en ese análisis las razones por las que acumula cinco presentaciones como local sin triunfos (dos empates y tres derrotas en esa racha). Igualmente, ahora deberá poner la cabeza en cómo jugar fuera de casa, porque se le vienen dos salidas consecutivas: Almagro (el próximo domingo) y Gimnasia de Mendoza. Lograr resultados que le permitan borrar esta última frustración será importante para la continuidad del campeonato. EL PARTIDO A pesar de contar con algunos jugadores con malestares físicos (Orosco, el más complicado, se infiltró para jugar), Bovaglio dispuso finalmente de los mismos titulares que presentó en Córdoba frente a Instituto, a excepción del suspendido Gastón Martínez, quien fue reemplazado por Juan Ignacio Alvacete, que no solo heredó el puesto de segundo marcador central sino también la cinta de capitán. Y en el inicio del juego, Villa Dálmine se mostró superior a San Martín, tanto al manejar el balón como en la tarea de ordenarse para defender. Por eso lucía más cómodo en ambos aspectos, aunque tenía claro que no podía descuidarse, porque el elenco tucumano, repleto de jugadores de jerarquía y envergardura, no es un equipo que necesite de mucha elaboración para llegar a la red rival. A los 5 minutos, avisó el Violeta: la armó Orosco y cuando parecía que Picazzo quedaba de frente a Arce, se resbaló, por lo que terminó siendo Banegas el que sorpresivamente ganó la posición, aunque su definición de cachetada salió apenas ancha. El conjunto de nuestra ciudad apostaba por una salida prolija (Recalde se metía entre los centrales) para tratar de encontrar a Del Priore o Cuevas y luego a Orosco, quien se movía para ganarle la espalda a Mercier (de flojo primer tiempo). El 10 era el más claro del partido: conducía, probaba de media distancia y, sobre todo, abría juego para sus compañeros. En ese lapso, Sánchez no terminaba de entrar en sintonía. Incluso demoró una devolución a Orosco en una pared que quedó trunca por offside. Por su parte, San Martín apenas logró llevar algo de peligro a las inmediaciones de Ojeda por intermedio de dos laterales que Pier Barrios mandó al área desde la derecha. Y también en un córner que Amor cabeceó bastante desviado. Después, Mosca no se adueñaba de la conducción y ni Castro ni Rodríguez prosperaban por las bandas. En ese marco, la lesión de Alvacete (fue reemplazado a los 30 minutos por Díaz) resultó un cimbronazo para el Violeta, que perdió altura para batallar con Pons y también claridad en la salida desde el fondo. Pero el Ciruja no aprovechó esas dudas iniciales de Díaz (quien terminó redondeando un correcto partido) y lo pagó en su área: a los 40, Banegas guapeó por izquierda, llegó al fondo y metió un violento centro bajo que, tras dos rebotes, le quedó servido a Orosco, cuya definición se desvió en Diarte y descolocó a un Arce que nunca reaccionó. San Martín no reaccionó y Villa Dálmine siguió siendo más claro. Incluso, a los 46, tras un buen movimiento, Picazzo se zambulló de palomita para conectar un centro de Cuevas con la mala suerte que el balón salió justo a donde se encontraba Arce, que contuvo en un tiempo. Ante la pálida imagen de su equipo, la dupla Gómez-Orsi metió dos cambios en el entretiempo: Imbert reemplazó a Rodríguez sobre la derecha y Costa suplantó a Mercier para acoplarse a Pons. Así, el visitante puso a dos "tanques" sobre los centrales Maciel y Díaz y redujo todas sus intenciones a largos lanzamientos hacia esos dos faros y la pelea de la segunda pelota. Sin embargo, el arranque del complemento fue todo del equipo de nuestra ciudad, porque al Santo le costó acomodarse a los cambios. Incluso, al minuto de juego, Orosco dejó solo a Sánchez, quien ingresó al área por derecha y no se nubló: le devolvió la cesión al 10 quien solo tenía que empujarla al fondo de la red, pero atropelló el balón que le llegó con violencia y elevó la definición por sobre el travesaño. Pudo haber sido un golazo (por la construcción de la jugada) y, además, un golpe muy grande para el elenco tucumano, que siguió mostrando dudas al momento de defender. Por eso, el Violeta tuvo nuevas chances: Sánchez se quedó sin ángulo tras eludir a Arce y definió a un costado de la red, mientras que Picazzo le entregó el balón al arquero en una contra muy favorable que condujo Del Priore. En ese lapso, San Martín solo llevó peligro por intermedio de un centro de Castro que despejó Ojeda ante la arremetida de Pons; acción que continuó con un remate de Imbert que el arquero local desvió al córner. Con el correr de los minutos, la tónica del juego se acentuó y la visita lanzaba cada vez más bochazos hacia Pons y Costa (bien controlados por Maciel y Díaz), al tiempo que el desgaste empezó a hacerse notorio en los jugadores locales. Sánchez fue el primero en contracturarse y Bovaglio apostó por Veliez en su lugar. El zurdo, que venía de ser héroe en Córdoba, se recostó sobre la derecha y rápidamente generó peligro con dos enganches hacia el centro que descolocaron a Diarte y que le permitieron contar con buenas opciones de remate (el segundo, desde adentro del área, fue muy claro, aunque su disparo salió al cuerpo de Arce). Esas complicaciones que tenía Diarte con el mendocino decidieron a Orsi-Gómez a retirarlo del campo y mandar a la cancha a Matías Gómez. Así, pasó Barrios a marcar a Veliez (quien ya no volvió a participar), mientras que Gómez fue a atacar a un desgastado Sansotre. La respuesta de Bovaglio fue reforzar ese sector con el ingreso de Moyano y para ello retiró a Orosco (Picazzo también estaba contracturado). Entonces, Villa Dálmine quedó 5-3-2, con Moyano y Banegas cubriendo en los costados a los lanzadores y con Sansotre colaborando con Maciel y Díaz para contener a Pons-Costa. En ese panorama táctico, sin mostrar argumentos colectivos, pero con "colaboraciones" de Méndez Cedro y control del escenario y el momento, San Martín logró dar vuelta el marcador. A los 89, tras un enésimo pelotazo, Imbert capturó el rechazo de Maciel y construyó un golazo: a la carrera controló de cabeza para dejar atrás a Banegas y con un segundo cabezazo eludió a Díaz y se acomodó para rematar de derecha y cruzado ante un Ojeda que no pudo responder. El empate fue un golpe enorme para Villa Dálmine, que ya había renunciado a atacar a esa altura. Y encima, cinco minutos después (el árbitro adicionó seis), en un tiro libre que partió desde el círculo central, Amor bajó la pelota en un vértice del área, Pons la metió de primera al punto penal y allí apareció solo Moreira para sentenciar a Ojeda y marcar el definitivo 2-1. La incredulidad y la desazón se adueñaron de los jugadores Violetas, que no podían comprender cómo se le había escurrido todo en un puñado de minutos. Una pena, sobre todo por el significado que podía tener una victoria que estuvo demasiado cerca. Ahora, este joven plantel tendrá una prueba de fuego: saber levantarse para afrontar dos salidas consecutivas, dado que se le vienen Almagro y Gimnasia de Mendoza, ambos como visitante. SÍNTESIS DEL PARTIDO VILLA DÁLMINE (1): Juan Marcelo Ojeda; Nicolás Sansotre, Alejandro Maciel, Juan Ignacio Alvacete; Lucas Cuevas, Federico Recalde, Nicolás Del Priore; Brian Orosco; Alan Picazzo y Catriel Sánchez. DT: Lucas Bovaglio. SUPLENTES: Juan Pablo Lungarzo, Sergio Díaz, Santiago Moyano, Nicolás Femia, Fernando Brandán, Álvaro Veliez y Germán Lesman. SAN MARTÍN (2): Ignacio Arce; Pier Barrios, Emiliano Amor, Rodrigo Moreira, Lucas Diarte; Claudio Mosca, Juan Mercier, Mauro Bellone, Nicolás Castro; Gonzalo Rodríguez y Luciano Pons. DT: Sergio Gómez y Favio Orsi. SUPLENTES: Pedro Fernández, Emiliano Purita, Matías Gómez, Matías Fissore, Juan Imbert, Ramiro Costa y Sebastián Matos. GOLES: PT 40m Brian Orosco (VD). ST 44m Juan Imbert (SM) y 49m Rodrigo Moreira (SM). CAMBIOS: PT 30m Díaz x Alvacete (VD). ST Costa x Rodríguez (SM) e Imbert x Mercier (SM); 25m Veliez x Sánchez (VD); 31m Gómez x Diarte (SM); 35m Moyano x Orosco (VD). AMONESTADOS: Orosco, Banegas, Veliez y Sansotre (VD); Mosca (SM). EXPULSADO: ST 50m Ramiro Costa (SM). CANCHA: Villa Dálmine. ÁRBITRO: Gerardo Méndez Cedro.

DIAZ, PICAZZO, RECALDE, SANSOTRE… DESAZÓN E INCREDULIDAD TRAS EL INESPERADO DESENLACE DEL PARTIDO.





EL FESTEJO DE OROSCO TRAS CONVERTIR EL 1-0 EN EL PRIMER TIEMPO. LAMENTABLEMENTE NO LE ALCANZARÍA AL VIOLETA.





TRAS DEJAR A ARCE EN EL CAMINO, SÁNCHEZ SE QUEDÓ SIN ÁNGULO PARA DEFINIR EN UNA DE LAS CHANCES CLARAS QUE TUVO EL VIOLETA PARA EL 2-0.





BANEGAS HIZO UN GRAN PARTIDO Y FUE CLAVE EN LA JUGADA DEL GOL DE OROSCO.

#VillaDálmine Dolorosa derrota 2-1 ante San Martín de Tucumán en los minutos finales, después de ir ganando hasta los 44 del ST. Orosco adelantó al Violeta; Imbert y Moreira lo dieron vuelta. pic.twitter.com/taniLYubN9 — Pablo Scoccia (@chuecosco) February 16, 2020

