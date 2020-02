La Auténtica Defensa. Edición del martes, 18/feb/2020 Lo salvó el casco







Una moto colisionó en Av. Varela con un colectivo que ingresaba por Av. Varela. El pavimento estaba mojado. Fue anoche pasadas las 21 cuando un colectivo que realizaba el recorrido San Felipe – Av. Varela – Centro, ingresaba por Coleta a la Av. Varela cuando fue impactado por una moto conducida por Marcos Martínez. Martínez se trasladaba por Varela y no fue divisado por el colectivero. Trató de esquivar el transporte público pero terminó impactando contra la parte delantera del lateral izquierdo. También conspiró en el accidente el pavimento mojado. Según señalaron las autoridades presentes, Martínez tenía su casco colocado, lo cual evitó que las heridas experimentadas fueran más graves aun. Fue trasladado por el SAME hasta el Hospital Municipal, e intervino del operativo personal del Comando Patrulla Campana.

El colectivero no vio la moto y comenzó su maniobra de ingreso a Varela por Coleta.



Lo salvó el casco

Twittear Click en el botón para publicar una interacción con la noticia:

Te puede interesar