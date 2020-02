La Auténtica Defensa. Edición del martes, 18/feb/2020 Primera D:

UNA JORNADA PASADA POR AGUA El caso Juventud Unida vs Puerto Nuevo no fue aislado ayer: ninguno de los otros tres encuentros programados por la Primera D este lunes pudieron culminar por las malas condiciones climáticas. Muñiz ante Deportivo Paraguayo ni siquiera comenzó y fue postergado para mañana miércoles. En tanto, Lugano le ganaba 1-0 como visitante a Sportivo Barracas cuando iban 17 minutos del primer tiempo. Mientras que Claypole y Argentino de Rosario apenas disputaron 2 minutos en el sur del conurbano bonaerense. Tampoco terminó el domingo el duelo entre Liniers y Central Ballester. La Topadora de Villegas ganaba 1-0, pero a falta de 8 minutos fue suspendido el partido por incidentes que se iniciaron en el campo de juego y se extendieron a la tribuna. Además, el domingo, Centro Español y Yupanqui empataron 1-1. La fecha había comenzado el sábado, con la goleada de Atlas por 4-1 sobre Defensores de Cambaceres en Ensenada. Con ese triunfo y las diferentes suspensiones que se dieron domingo y lunes, el Marrón de General Rodríguez quedó como único líder con 6 unidades. La tercera fecha tendrá los siguientes enfrentamientos: Puerto Nuevo vs Centro Español, Central Ballester vs Muñiz, Lugano vs Liniers, Argentino de Rosario vs Sportivo Barracas, Atlas vs Claypole, Yupanqui vs Defensores de Cambaceres y Deportivo Paraguayo vs Juventud Unida. Después de comenzar perdiendo, el Auriazul había dado vuelta el partido ante Juventud Unida con goles de Rodríguez y Moreno y, además, lucía mejor plantado que su rival. Pero a los 15 del ST, el árbitro Néstor Barrios detuvo las acciones a raíz de las intensas lluvias y los anegamientos en el campo de juego. Después de su derrota en el debut frente a Deportivo Paraguayo como local, Puerto Nuevo necesitaba reencontrarse tanto con la senda positiva de los resultados, sino también con un rendimiento que le permitiera cambiar la imagen dejada en la primera fecha de este Torneo Clausura 2020 de la Primera D. Y en ese camino andaba ayer frente a Juventud Unida en cancha de Justo José de Urquiza cuando las inclemencias climáticas detuvieron su andar a los 15 minutos del segundo tiempo. Es que el Auriazul ganaba 2-1 luego de comenzar perdiendo. Y no solo eso: lucía mejor plantado que su rival y aprovechaba las dimensiones del campo para encontrar los espacios necesarios para lastimar en ataque. De hecho, en el arranque del segundo tiempo, el Portuario parecía más cerca del tercero que el Lobo Rojo del empate. Pero la intensa lluvia ya había anegado distintos sectores del campo de juego y, además, en el cielo asomaba también tormenta eléctrica, por lo que el árbitro Néstor Barrios decidió frenar las acciones a los 15 minutos, dejando así 30 minutos a disputar en fecha a determinar por la AFA. EL PARTIDO Cuatro cambios presentó Martín Correa en la formación titular. Tres de ellos fueron obligados: Colombo y Colombano ingresaron por los suspendidos Cuenos y Areco, mientras que el retornado Emmanuel Russo entró por el lesionado Campana. Además, Nazareno Gómez suplantó a Uriel Huarte. Con estas modificaciones, el entrenador retrocedió a Redondo a jugar como marcador central y ubicó a Colombano junto a Palacios en el centro de la cancha. Russo jugó a la derecha, sector por el que también se volcó mayormente Moreno; mientras que Gómez se tiró hacia la izquierda. Y una cancha de amplias dimensiones, el Portuario lució mejor plantado que su rival, con pasajes de buena circulación del balón. Incluso, de entrada exigió a García Carpio con un cabezazo peinado del "Mudo" Rodríguez. Sin embargo, el que pegaría primero sería Juventud Unida, que aprovechó una pelota parada y un enredo de Redondo al querer despejar para convertir el 1-0 por intermedio de Damián Lescano a los 21 minutos. En desventaja, Puerto Nuevo fue con mayor ímpetu a buscar el área rival y rápidamente llevó peligro al área local, donde Pulido salvó sobre la línea una definición de Nazareno Gómez cuando el arquero García Carpio ya estaba vencido. Poco después llegaría el empate: Rodríguez trepó por la banda derecha, enganchó hacia el medio y le quedó abierto un callejón que aprovechó para acomodarse y sacar un violento remate que sacudió el arco local (tercer gol del "Mudo" a Juventud Unida esta temporada). El Portuario no se quedó tras la igualdad, sino que siguió buscando, especialmente por derecha, por donde se conjugaban Rodríguez, Russo y Moreno. Incluso también se soltaba Colombano por ese sector. De hecho, un centro atrás suyo estuvo muy cerca de ser conectado por Moreno en otra chance clara. Poco después, sobre los 37, Moreno tendría revancha al capturar un balón dentro del área: aguantó de espaldas, giró y definió con tranquilidad contra el palo izquierdo de García Carpio para establecer el 2-1. En la segunda parte, bajo una lluvia cada vez más intensa, el equipo de nuestra ciudad salió bien plantado, convencido de no regalar ninguna pelota en una cancha que se había complicado por la cantidad de agua. Y tratando de aprovechar los espacios que Juventud Unida iba dejando en el fondo (salió González y entró Saracho). Incluso Moreno tuvo otra chance clara cuando en una corrida al vacío alcanzó a puntear el balón antes de la salida de García Carpio, en una acción que naufragó en un gran charco de agua que se formó dentro del área. Ese mismo charco frenó también una acción de Colombano que terminó siendo determinante para que el árbitro Néstor Barrios decidiera la suspensión de las acciones. En la otra área, Díaz Peyrous solo había sufrido una pelota área que no pudo retener y en la que terminó siendo cargado junto a Redondo por jugadores locales. Con ese panorama llegaron a la suspensión, cuando todavía faltaban 30 minutos de juego. Ahora habrá que esperar la decisión de AFA (lo habitual es que ese tiempo restante se juegue dividido en dos partes). Mientras tanto, aunque no pudo sellar ese triunfo tan necesario, Puerto Nuevo se volvió de Loma Hermosa con buenas sensaciones, dejando atrás aquella pálida imagen que ofreció en el debut ante Deportivo Paraguayo. Su próximo compromiso volverá a ser en el Vallejos, cuando reciba la visita de Centro Español. SÍNTESIS DEL PARTIDO JUVENTUD UNIDA (1): Brayan García Carpio; Gonzalo Leizza, Damián Lescano, Gonzalo Pulido, Thomas González; Agustín Campi, Brian Konecny, Iván Bentivegna, Ignacio Brazuna; Iván Rodas y Leonardo Gómez. DT: Juan Steimbach. SUPLENTES: Matías De la Torre, Enrique Grieger, Facundo Algañaraz, Maximiliano Saracho, Marcos González, Nahuel Camargo y Alexis Aguirre. PUERTO NUEVO (2): Ignacio Díaz Peyrous; Nicolás Rodríguez, Kevin Redondo, Raúl Colombo, Ezequiel Ramón; Emmanuel Russo, Santiago Palacios, Nicolás Colombano; Enzo Moreno, Lionel Noumbi Nkontchau y Nazareno Gómez. DT: Martín Correa. SUPLENTES: Esteban Montesano, Nahuel Gerez, Eliseo Aguirre, Uriel Huarte, Juan Cruz Melgar, Orlando Sosa y Agustín Monteleone. GOLES: PT 21m Damián Lescano (JU), 29m Nicolás Rodríguez y 37m Enzo Moreno (PN). CAMBIOS: ST Saracho x González (JU) y 14m Camargo x Bentivegna (JU). AMONESTADOS: Noumbi y Ramón (PN). CANCHA: Justo José de Urquiza (local Juv. Unida). ÁRBITRO: Néstor Barrios. 