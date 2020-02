La Auténtica Defensa. Edición del martes, 18/feb/2020 18 de Febrero de 2020:

Nuestros lectores siguen escribiendo al WhatsApp +54 9 3489 488321 reportando distintas problemáticas en nuestra ciudad. BOCAS DE TORMENTA TAPADAS "Estamos cansados de que no se limpien las bocas de tormenta ni tampoco se limpian las alcantarillas y mucho menos la tapa de cemento que están en la salida de Santa María de Oro hacia Ameghino. Son 4 sectores que evitarían que en cada lluvia nos inundemos. Es una esquina que para la Municipalidad no existe desde hace décadas atrás. Agradeceremos los vecinos publiquen esta necesidad de limpieza de los desagües y bocas de tormenta", muestra Adrián. LUGAR INSEGURO "Pasaje Vigna entre San Luis y Córdoba Barrio Lubo) este es el fondo del ex galpón municipal, inseguridad, infinidad de roedores. Queremos limpieza urgente en este lugar", escribe Ramón. LUGAR INSEGURO II "Zona del Cementerio. Esto está para el lado del puente de San Felipe. Fui víctima de robo dentro del cementerio hace como tres años, la verdad la pasé muy mal porque me apuntaron con un arma ese día y eran dos sujetos. Esto ayuda a los delincuentes a que hagan dentro del cementerio lo que quieran", muestra Ana G.



