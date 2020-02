La Auténtica Defensa. Edición del martes, 18/feb/2020 Breves: Noticias de Actualidad

18 de Febrero de 2020







DOBLE INDEMNIZACIÓN El ministro de Trabajo, Claudio Moroni, aseguró que la doble indemnización por despido "está vigente por 180 días, hasta junio, y no hay ninguna vocación de prorrogarla". "La doble indemnización está vigente por el período que está y no hay ninguna vocación por prorrogarla", enfatizó el ministro. Este lunes, el Gobierno aclaró que la doble indemnización no alcanzará a los trabajadores estatales, por lo cual solo se encuentra vigente para los del sector privado. SE SUMAN El Gobierno anunció que los supermercados mayoristas y distribuidores de todo el país se suman al programa Precios Cuidados con 59 productos. "Los comercios de proximidad y pequeños comercios podrán contar con precios iguales a los que tienen las grandes cadenas", destacó el ministro de Desarrollo Productivo, Matías Kulfas. Indicó que "el acuerdo con mayoristas incluye alimentos no perecederos, bebidas, artículos de limpieza y perfumería y productos para bebés de primeras y segundas marcas". SIN QUITA La directora del FMI, Kristalina Georgieva, confirmó que el organismo no realizará quitas al préstamo de 44 mil millones de dólares otorgado a la Argentina. La funcionaria europea sostuvo ahora que la "formulación legal" del organismo internacional de crédito impide "tomar medidas que puedan ser posibles para otros sin esta gran responsabilidad global". Goergieva admitió la necesidad de "analizar cuidadosamente la carga de la deuda", aunque advirtió que ese ítem "es el trabajo del Gobierno (argentino), no del FMI". "En términos generales, apoyamos mucho el compromiso de este Gobierno de estabilizar la economía y volver al crecimiento", sostuvo. MARCHA VERDE A pocas semanas de que el presidente Alberto Fernández anuncie ante la Asamblea Nacional la inminente presentación de un proyecto de interrupción voluntaria el embarazo, la Campaña Nacional por el Aborto Legal, Seguro y gratuito convocó para el próximo miércoles a un "pañuelazo" verde en las puertas del Congreso nacional y en varias ciudades del país y del mundo. Luego de que organizarse consecutivamente en 2018 y 2019, el 19F quedó definitivamente instalado en el calendario feminista como el Día de Acción Verde por el Derecho al Aborto Legal Seguro y Gratuito, que este miércoles celebrará su tercera edición a las 19:00 con una fuerte movilización popular, estiman los organizadores. REGRESAN Los argentinos que se encuentran en cuarentena en la ciudad china de Wuhan, podrán abandonar el país el próximo martes vía Kiev, Ucrania, según confirmó la Cancillería. "El Gobierno de Ucrania ha informado, a través de nuestra Embajada en Kiev, la disposición a brindar lugar para los ciudadanos argentinos que se encuentran en Wuhan, China, en un vuelo preparado por aquel país que parte el 18 y tiene previsto regresar a Kiev al día siguiente, donde los pasajeros deberán quedar en cuarentena por dos semanas", señala el comunicado difundido por la Dirección de Prensa y Difusión del Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto. Además, la Cancillería agrega que "nuestra Embajada en Beijing ya avanza con los trámites necesarios para los argentinos que se encuentran en esa localidad y que deseen sumarse a este desplazamiento".



Breves: Noticias de Actualidad

18 de Febrero de 2020

