Efemérides del día de la fecha: 18 de febrero

DÍA INTERNACIONAL DEL SÍNDROME DE ASPERGER Celebrado desde el año 2007, este día tiene el fin de conmemorar el nacimiento del pediatra Hans Asperger, primer profesional en describir este síndrome, y dar visibilidad y fomentar la acción social y política para reivindicar y promover el pleno ejercicio de los derechos de las personas con Asperger. El Síndrome de Asperger es un trastorno del espectro autista que se caracteriza por la dificultad de interactuar con los demás y comprender el lenguaje no verbal, intereses limitados, movimientos torpes y no coordinados y lenguaje monótono y demasiado formal. Nacido en el año 1906 en Viena, Austria, Asperger siempre sintió un gran interés por la medicina lo que lo llevó a graduarse en el año 1931 de pediatra en la Universidad de Viena; a raíz de las observaciones del comportamiento particular de unos niños, en el año 1944 publicó una definición de psicopatía autista que describió como un trastorno de la personalidad marcado por el aislamiento social: "una falta de empatía, escasa habilidad para entablar amistad, conversaciones con uno mismo, fijación intensa hacia un determinado asunto y movimientos torpes". Más adelante, en el año 1981, los trabajos del austríaco empezaron a hacerse conocidos cuando la médica inglesa, Lorna Wing, publicó sus estudios sobre niños que presentaban síntomas similares bajo la denominación de Síndrome de Asperger. FALLECE ARIEL RAMÍREZ Ariel Ramírez nació el 4 de septiembre del año 1921 en Santa Fe. Proveniente de una familia de docentes, vivir en la escuela 290 de Gálvez por el trabajo de su padre le permitió conocer el instrumento que desencadenó y lo acompañó a lo largo de su carrera musical: "uno de esos domingos entramos al museo de la escuela. Entre lechuzas y loros embalsamados encontré un piano. Fue la primera vez que puse mis manos sobre uno, y fue un encantamiento. Desde entonces no quise separarme jamás de esos sonidos." Así, comenzó a tomar clases y a tocar el piano en todo momento, no obstante, antes de seguir su pasión tuvo que continuar la tradición familiar y recibirse de maestro. Como la enseñanza no era su verdadera vocación, su tiempo en las aulas fue efímero. En ese entonces, Ariel había decidido emprender un largo viaje por el país para interiorizarse en todo lo relacionado con la música local; en el mismo empezó a dar sus primeras presentaciones de piano intercalando canciones de otros artistas con composiciones suyas. En el año 1943 se instaló en Buenos Aires, donde empezó a estudiar composición y consiguió trabajo en Radio El Mundo; dos años después compuso su primera zamba junto a María Elena Espiro, "La Tristecita", y en el año 1946 grabó sus primeros discos para el sello "RCA Víctor." Luego de una larga gira por Europa en el año 1955 retornó al país y creó la "Compañía de Folklore Ariel Ramírez" en la que se realizaban espectáculos de danza y música donde triunfaron grandes músicos como Jaime Torres, Raúl Barboza y Jorge Cafrune y el conjunto folclórico "Los Fronterizos." En el año 1963 trascendió con el LP "Coronación del folklore" que grabó con Torres y "Los Fronterizos"; asimismo, al año siguiente, compuso la canción que lo consagró como cantante "Misa Criolla." Entre sus composiciones se encuentran "Los caudillos", "Misa por la paz y la justicia", "Navidad nuestra", "Cantata sudamericana", "Alfonsina y el mar" y "Juana Azurduy" junto al historiador Félix Luna. Falleció en el año 2010 en Monte Grande, Buenos Aires. SE ANUNCIAN LOS PRIMEROS GANADORES DE LOS PREMIOS OSCAR Un día como hoy en el año 1929, la "Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas" anunciaba a los primeros ganadores de los Premios Oscar. Creada en el año 1927, la "Academia" surgió por iniciativa del productor de cine Louis B. Mayer, fundador de "Metro-Goldwyn-Mayer (MGM), con el propósito de unir a los directores, actores, guionistas y técnicos: "encontré que la mejor forma de manejar [a los cineastas] era colgándoles medallas por todos lados [...] Por eso creé los Premios Oscar." En aquella ocasión los ganadores fueron la película "Alas" en la categoría "Mejor Película"; Emil Jannings "Mejor actor" por su actuación en "El destino de la carne" y "La última orden"; Janet Gaynor "Mejor actriz" por su actuación en "Séptimo cielo" y "Amanecer"; Frank Borzage "Mejor director de drama" con "Séptimo cielo"; Lewis Milestone "Mejor director de comedia" con "Hermanos en armas"; también se les dio un premio especial a Charles Chaplin por "Circo" y a "Warner Brothers" por innovar con la primera película con sonido sincronizado: "El cantante de Jazz." Curiosamente la premiación se realizó recién el 16 de mayo de ese año en el "Hollywood Roosevelt Hotel".



