La Auténtica Defensa. Edición del martes, 18/feb/2020
Breves: Fútbol

LA LIGÓ BLANDI En medio de un complicado presente de la hinchada de Colo Colo (un simpatizante murió semanas atrás al ser atropellado por un camión de Carabineros), el campanense Nicolás Blandi fue víctima de una bomba de estruendo que arrojó la parcialidad del Cacique al campo de juego mientras se disputaba el clásico frente a Universidad Católica (que ganaba 2-0). "Sufrió el impacto del ruido, perdió el equilibrio, una esquirla rebotó y lo golpeó en las piernas. No tiene heridas grandes, pero sí sufrió en la piel", detalló el vicepresidente de Colo Colo, Harold Mayne Nichols tras visitar al delantero de nuestra ciudad en el vestuario. SIGUEN IGUAL Con sus respectivos triunfos del domingo, River Plate y Boca Juniors siguen igual en la lucha por el título de la Superliga 2019/20. El Millonario venció 1-0 a Banfield como local con gol de Matías Suárez, mientras el Xeneize goleó 4-0 como visitante a Central Córdoba de Santiago del Estero con tantos de Carlos Tevez (2), Eduardo Salvio y Sebastián Villa. De esta manera, los dirigidos por Marcelo Gallardo se mantienen como líderes con 42 puntos y los conducidos por Miguel Ángel Russo continúan a tres de distancia con 39. EMPATE EN AVELLANEDA Anoche, en el estadio Libertadores de América, Independiente rescató un punto en tiempo adicionado al empatarle 1-1 a Arsenal de Sarandí. Gastón Álvarez Suárez abrió la cuenta a los 15 minutos del primer tiempo, mientras que Leandro Fernández igualó para el Rojo a los 50 del ST, quitándole al conjunto del "Huevo" Rondina la posibilidad de ubicarse en el 5º puesto. En tanto, también anoche, Estudiantes de La Plata perdió 2-1 como local frente a Defensa y Justicia en el regreso de Marcos Rojo al Pincha. Francisco Pizzini y Rubén Botta marcaron para el Halcón, mientras Mateo Retegui descontó para Estudiantes. Los demás resultados de la fecha fueron: Patronato 1-0 Unión, Colón 1-1 Racing Club, Huracán 0-2 Aldosivi, Atlético Tucumán 0-2 Argentinos Juniors, Rosario Central 1-0 Gimnasia (LP), Talleres 1-0 San Lorenzo y Lanús 1-1 Newells. PRIMERA B METRO Por la cuarta fecha del Clausura 2020, Tristán Suárez le ganó 2-1 a Almirante Brown con un doblete de Gabriel Sanabria y llegó a lo más alto de la tabla con 10 puntos. Además, el domingo también jugaron: Colegiales 3-1 Sacachispas, Flandria 3-1 Talleres (RE), J.J. Urquiza 2-1 Argentino de Quilmes y San Miguel 0-0 Acassuso. Esta noche cierran Los Andes vs Defensores Unidos (21.10). PRIMERA C En la continuidad de la 5ª fecha del Clausura jugaron: Berazategui 2-3 Dock Sud, Central Córdoba (R) 1-1 Lamadrid, San Martín (B) 0-0 Sportivo Italiano y Excursionistas 3-1 Deportivo Español. En tanto, ayer, Luján vs Argentino de Merlo fue suspendido por lluvias a los 37 del PT, cuando estaban 0-0. Hoy se enfrentan Laferrere y El Porvenir desde las 17.00.



18 de Febrero de 2020

