Breves: Deportivas

TC: FESTEJÓ ARDUSSO

En Viedma, en la primera fecha de la temporada 2020 del Turismo Carretera, el más rápido en pista fue Mariano Werner (Ford), quien terminó excluido por anomalías en el carburador, situación que dejó la primera victoria del año en manos de Facundo Ardusso (Torino). El segundo lugar fue para Julián Santero (Ford) y el tercero para Juan De Benedictis (Ford). El Top 10 lo completaron: Juan Pablo Gianini (Ford), Esteban Gini (Torino), José Manuel Urcera (Chevrolet), Valentín Aguirre (Dodge), Diego Ciantini (Torino), Nicolás Trosset (Dodge) y Juan Cruz Benvenuti (Torino).

En tanto, en el TC Pista hubo presencia campanense: el intendente de la ciudad, Sebastián Abella (Dodge), culminó la prueba en el 28º lugar tras completar 15 de las 20 vueltas pautadas. El ganador en "la telonera" fue Federico Iribarne (Chevrolet), mientras que al podio también se subieron Andrés Jakos (Dodge) y Augusto Carinelli (Chevrolet).

CAMPAZZO MVP

El Real Madrid se consagró campeón de la Copa del Rey en España al superar 95-68 a Unicaja Málaga. El base cordobés Facundo Campazzo fue elegido como el Jugador Más Valioso (MVP) de la final gracias a sus 13 puntos y 13 asistencias. En la Casa Blanca también festejaron los argentinos Gabriel Deck (8 puntos y 3 rebotes) y Nicolás Laprovittola (3 puntos).

CAYERON LAS LEONAS

En su cuarta presentación en la FIH Pro League, el Seleccionado Femenino de Hóckey sobre Césped perdió 3-1 como local ante Holanda en un partido disputado en el CENARD. Fue la primera derrota de Las Leonas, que habían vencido dos veces a Estados Unidos y una a Holanda. Así, ahora, suman 9 puntos y se ubican en el tercer puesto. En la continuidad de este certamen, las dirigidas por Carlos "Chapa" Retegui viajarán rumbo a Oceanía para enfrentar en primera instancia a Nueva Zelanda.

EMPATARON LOS LEONES

El Seleccionado Masculino de Hóckey sobre Césped también disputó una doble fecha de la FIH Pro League como local. Y en ambos juegos frente a Holanda repitió resultados: tanto el sábado como el domingo igualaron 2-2 y luego cayeron en la definición por penales. De esta manera, con 5 puntos, los Leones se ubican en la 7ª colocación. Ahora les espera un largo viaje a Oceanía, donde enfrentarán dos veces a Nueva Zelanda y dos a Australia.

CAMPEÓN NORUEGO

El Argentina Open, el Torneo ATP 250 que se disputó en el Buenos Aires Lawn Tennis Club, estrenó campeón: el noruego Casper Ruud logró el primer título de su carrera al superar 6-1 y 6-1 al portugués Pedro Sousa en una hora y diez minutos. En Dobles, la dupla conformada por el argentino Horacio Zeballos y el español Marcel Granollers venció en la final a los argentinos Guillermo Durán y Juan Ignacio Londero por 6-4, 5-7 y 18-16.

EMPEZÓ RIO

Ayer, con un cuadro muy similar al de Buenos Aires, comenzó el ATP 500 de Rio de Janeiro, donde el primer argentino en salir a la cancha fue Federico Delbonis, que superó 6-2 y 6-4 al español Roberto Carballes Baena. En tanto, al cierre de la edición, Federico Coria (que superó la clasificación) se medía con el francés Corentin Moutet. Hoy martes jugarán: Juan Ignacio Londero (vs Borna Coric), Leonardo Mayer (vs Lorenzo Sonego) y Guido Pella (vs Thiago Monteiro).