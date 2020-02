La Auténtica Defensa. Edición del martes, 18/feb/2020 Automovilismo:

Con el #7 pintado a los laterales del "Guacho", el campanense se prepara para un nuevo campeonato de la Clase A del TC Regional. La primera fecha será en Gualeugyachú: "No conozco ese autódromo, nunca corrimos allí, pero me dijeron que es muy lindo, así que nos preparamos para arrancar con mucho entusiasmo". En la intimidad de su taller, Gastón Fernández nos recibió para charlar de cara a una nueva temporada de la Clase A del TC Regional. Después de haber quedado en el Top 10 en los chasis durante 2019 a fuerza de perseverancia y sacrificio junto a su equipo, el representante campanense se ganó el respeto de sus compañeros y también los puntos necesarios para pintar el #7 en los laterales del "Guacho", que el año pasado ofreció historias que dejaron en claro el esfuerzo que tiene detrás, como aquella vez que volvió al galpón familiar durante el fin de semana para reparar lo necesario y ser de la partida el domingo. -No fue un año fácil para ustedes. -Fue un año de mucho trabajo, hasta que encontramos el auto que buscábamos. De la mano de Leo Scocozza en los motores no renegamos más y el asesoramiento de la familia Pierce en el chasis nos permitió lograr de a poco un auto más dócil. -Pero ustedes estaban con los motores de Licalze. -Sí, claro. Y la verdad es que no tengo nada para decir en desmedro de Licalze; por el contrario, el tema determinante fue que no nos podía dar asistencia en pista por sus tiempos y eso nos llevó al cambio de motorista. -¿Por dónde pasa lo negativo y lo positivo del 2019? -Lo negativo fueron los golpes y los impulsores rotos; y lo positivo fue lograr a pesar de todo pintar el #7 para este año. Hoy el motor esta en lo de Leo para hacer un service a fondo y el auto está en Salto, donde el ingeniero Pierce literalmente lo "cortó al medio". Eso se debe a que las reparaciones que hicimos de los golpes fueron a veces a las apuradas y él, junto a su equipo, se está encargando de emprolijar todo. Vamos a buscar definitivamente un lugar entre los mejores cinco para este año. -Curiosamente sos el único representante de la categoría en Campana. -Sí, es verdad. En la ciudad siempre se apuntó más a otras categorías, pero yo creo que continúo el camino que arrancó mi viejo con los seis cilindros y allí seguimos. A mí me gusta mucho correr acá, más ahora que se formó un lindo grupo. Somos más autos, pero la mística de la amistad está latente en la categoría y eso está bueno. También siempre hay alguien dispuesto a darte una mano cuando te ocurre algo. -Mencionaste a tu padre, que también volvió a correr. -Fue el momento más lindo que viví en el año. Me emocioné, porque se lo merece. Vino como invitado a una carrera y fue algo inolvidable. Y si este año se da de nuevo, se sube otra vez. Ya lo hablamos y estamos de acuerdo -¿Cómo te ves de cara a esta temporada? -Creemos que dándole más constancia en las fechas podemos pelear más adelante y seguir este camino. Estamos contentos, entusiasmados y con ganas de probar el auto antes de la primera fecha para saber cómo se comporta. Creo que, a pesar de lo económico, vamos a tener un gran año como categoría, con una interesante cantidad de autos y muy buenas carreras. -¿Ya está confirmada la primera del año en Gualeguaychú? -Sí. No conozco ese autódromo, nunca corrimos allí, pero me dijeron que es muy lindo, así que nos preparamos para arrancar con mucho entusiasmo. -Los agradecimientos son para… -Permitime destacar a aquellos que hacen posible llevar esta pasión adelante: como siempre, a mi viejo, que es el motor de todo esto; a mi familia, mis hijas, Nati, Juanjo, Horacio; a mi motorista Leo Scocozza; a la familia Pierce por el chasis; a todo Campana y a mi principal sponsor Servi-Car´s

