Como visitantes, las Auriazules dieron vuelta un tempranero 0-2, pero no pudieron sostener el triunfo y sumaron apenas un punto ante el anteúltimo de la tabla. Igualmente, el empate les permitió tener mayor ventaja en busca de la clasificación a la Zona Campeonato. Por la 18ª fecha de la fase regular de la Primera B del Torneo Femenino que organiza la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), Puerto Nuevo igualó 3-3 como visitante frente a Atlas en un encuentro disputado el pasado domingo en el estadio Ricardo Puga de General Rodríguez. Fue un empate con sabor a poco para las Auriazules, que esperaban poder sumar de a tres ante un equipo que marcha en la anteúltima posición del campeonato y que apenas había cosechado 7 puntos en 17 presentaciones. Igualmente, las Portuarias se llevaron de General Rodríguez un punto que les permitió, a tres fechas del final, disponer ahora de cinco unidades de ventaja en busca de asegurar su clasificación a la Zona Campeonato (avanzan los diez mejores), instancia en la que se definirán los ascensos a Primera A. Actualmente, el equipo de nuestra ciudad ostenta 28 puntos y ocupa la 9ª posición, a cinco de distancia de los conjuntos que comparten el 11º puesto con 23 unidades (Deportivo Merlo, Luján y Camioneros). Y el próximo fin de semana tendrá otra buena chance para sumar, dado que recibirá a Liniers, el colista del certamen (4 puntos en 18 fechas). En cuanto al partido frente a Atlas, las Auriazules entraron con el pie izquierdo y a los 10 minutos ya perdían 2-0. Sin embargo, se recuperaron en esa primera parte y con goles de Maia Valles y Sabrina Ogrine (de penal) alcanzaron la igualdad. En el complemento, la ingresada Noemí Gómez estableció el 3-2 de tiro libre y parecía que las campanenses se podían quedar con la victoria. Pero desperdiciaron varias oportunidades para ampliar la diferencia y lo terminaron pagando muy caro porque el Marrón finalmente llegó al 3-3. Para este encuentro, el DT Néstor Daniel Gómez alistó a Jacqueline Schmidt; Micaela Scandroglio, Nancy Ríos, Soledad Medina, Triana Ocampo; Yanella Gómez, Marisa González, Maia Valles; Sabrina Ogrine, Micaela González y Mariel Rossini. Luego, en el segundo tiempo ingresaron Noemí Gómez, Lucila Molinas y Manuela Cardozo, quienes reemplazaron a Rossini, González y Gómez. Mientras en el banco de suplentes quedaron Celina Moya y Nicole Viviant. Por esta 18ª fecha también jugaron: Argentinos Juniors 1-0 Argentino de Quilmes, Banfield 7-0 Camioneros, Deportivo Morón 2-2 Atlanta, Lima FC 2-3 Luján, Liniers 1-2 Argentino de Rosario, Comunicaciones 6-3 Deportivo Español, Ferro Carril Oeste 1-1 Estudiantes (BA), Sarmiento de Junín 3-2 Almirante Brown, Defensa y Justicia 2-4 All Boys y Deportivo Armenio 2-1 Deportivo Merlo. La máxima artillera del certamen es Sofía Dambrosio (Sarmiento), con 25 tantos; apenas uno más que Jimena Romeo (All Boys) y Laura Romero (Deportivo Español), que suman 24. En tanto, la máxima goleadora de Puerto Nuevo es Noemí Gómez, quien marcó 12 tantos. PRÓXIMA FECHA En la 19ª y próxima fecha, además de Puerto Nuevo vs Liniers, también se enfrentarán: Deportivo Merlo vs Ferro Carril Oeste, Estudiantes (BA) vs Deportivo Morón, Atlanta vs Argentinos Jrs, Argentino de Quilmes vs Atlas, Argentino de Rosario vs Banfield, Camioneros vs Sarmiento, Almirante Brown vs Lima FC, Luján vs Defensa y Justicia, All Boys vs Comunicaciones y Deportivo Español vs Deportivo Armenio.

