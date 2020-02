La Auténtica Defensa. Edición del miércoles, 19/feb/2020 DT de Villa Dálmine:

El entrenador destacó la actuación de su equipo y el esfuerzo realizado por los jugadores ante San Martín y solo lamentó no haber llegado al 2-0 en el inicio del complemento. "Los chicos fueron mejores que el puntero del campeonato y no obtuvieron el resultado que merecían", señaló. PRIMERA NACIONAL A Lucas Bovaglio le tocó el último domingo afrontar una de las conferencias de prensa postpartido más difíciles desde que llegó a Villa Dálmine. "Estoy re caliente", fueron sus primeras tres palabras para tratar de graficar sus sensaciones tras la derrota sufrida ante San Martín de Tucumán en los instantes finales de un encuentro que el Violeta fue ganando hasta los 44 del segundo tiempo. "Siento que hicimos un muy buen partido. Honestamente, a los jugadores no les puedo reprochar nada, porque el partido lo trabajaron tal cual lo habíamos planeado ante un rival de envergadura. Prácticamente no pasamos sobresaltos, salvo en los minutos finales, algo lógico por la necesidad del rival y los cambios que habían hecho. Pero el único argumento que esgrimieron fue tirar pelotazos y que pase lo que pase. Es una pena; es una verdadera pena que tanto esfuerzo hecho por los chicos no tenga ninguna recompensa, porque hoy merecían irse con otro resultado a sus casas", agregó el entrenador. Después de un muy buen primer tiempo, el equipo de nuestra ciudad tuvo un arranque favorable en el complemento y buenas situaciones como para ampliar la ventaja. Y eso fue lo único que lamentó Bovaglio: "Creo que nos faltó eficacia, porque tuvimos situaciones como para haber hecho el 2-0. Y creo que si convertíamos ese segundo gol se terminaba el partido. Y si hacíamos ese segundo gol, no solo se terminaba el partido, sino que quizás el rival se quebraba y todavía podíamos marcar un tercer gol". Durante la ronda de consultas, el DT Violeta prefirió no analizar el arbitraje de Gerardo Méndez Cedro y se limitó a señalar que no le "gustó"; aceptó que, probablemente, "la jerarquía del rival haya influido en detalles"; y reveló que el plantel se quedó con "una angustia muy grande" por el resultado. "Si analizamos exclusivamente el resultado podemos ser injustos y no valorar el esfuerzo que hicieron los chicos. Por eso lo quiero valorar, porque fueron mejores que el puntero del campeonato y no obtuvieron el resultado que merecían", manifestó Bovaglio. Con respecto al último cambio (el ingreso de Santiago Moyano por Brian Orosco), el entrenador explicó que el enganche llegó con lo justo al encuentro y reveló que se infiltró para jugar. Y que ante el cansancio que sobrellevaba decidió reemplazarlo para "no exponerlo a una lesión grave". "Hicimos un cambio faltando 10 minutos para cerrar el partido, aferrándonos a la diferencia y lamentablemente no salió bien", afirmó, apesadumbrado. Finalmente se refirió a lo que se viene para Villa Dálmine en la continuidad de este campeonato: "Ahora tenemos dos salidas y en las dos intentaremos ser protagonistas. Almagro (su próximo rival, este domingo como visitante) tiene una forma de jugar distinta a las de Instituto y San Martín, así que probablemente hagamos ajustes".

EL DT VIOLETA SEÑALÓ ADEMÁS QUE NO LE GUSTÓ EL ARBITRAJE DE GERARDO MÉNDEZ CEDRO. BANEGAS SERÁ BAJA PARA VISITAR A ALMAGRO El próximo domingo, Villa Dálmine enfrentará a Almagro como visitante por la tercera fecha de la segunda rueda de la Zona B. Y para ese compromiso, el DT Lucas Bovaglio no podrá contar con Nahuel Banegas, quien ante San Martín de Tucumán sumó su quinta amarilla de la temporada y deberá cumplir una fecha de suspensión. En tanto, el entrenador deberá seguir de cerca la evolución de Juan Ignacio Alvacete, quien debió ser reemplazado a los 30 minutos del primer tiempo por una fuerte contractura. En cambio, sí volverá a tener a disposición a Gastón Martínez, quien seguramente jugará en José Ingenieros como segundo marcador central. Después, la duda quedará en el lateral izquierdo, a donde puede correrse Alvacete o ingresar Facundo Rizzi para suplantar a Banegas. El encuentro ante Almagro, pautado para las 17.00 horas, será arbitrado por Sebastián Zunino, según informó ayer la Asociación del Fútbol Argentino (AFA). En tanto, los asistentes serán Cristian Arregues y Eugenia Rocco, mientras que como cuarto árbitro estará Héctor Paletta.

LA DESAZÓN DEL LATERAL IZQUIERDO UNA VEZ CONCLUIDO EL JUEGO ANTE SAN MARTÍN. ENCIMA LLEGÓ A LA QUINTA AMARILLA.

