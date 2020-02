Huelga de hambre en la UP 21

Antonio Rodríguez, acusado de Homicidio Agravado reclamó por las redes ser enjuiciado para poder demostrar su inocencia. El colapso de los Tribunales en lo Criminal de Zárate Campana y la falta de nombramientos en el Departamento Judicial. Ayer comenzó a circular en las redes sociales un video grabado con un teléfono desde el interior de la Unidad Penitenciaria 21 de nuestra ciudad, en la que Antonio Rodríguez se encuentra detenido desde hace un año y diez meses, acusado de Homicidio Agravado. Rodríguez, quien es vecino del barrio Mitre de Zárate, en el video reclama ser sometido a juicio para poder demostrar su inocencia, y dice haber comenzado ayer una huelga de hambre hasta tanto no sea escuchado su pedido. En ese sentido, hace responsables al Juez Guehenneuf y al Fiscal de Juicio Alejandro Irigoyen por su salud. "Soy padre de familia, tengo dos chicos los cuales ansían mi regreso. La causa de este video es para hacerle saber a toda la población y a todo el país de la situación que estoy pasando (…) soy totalmente inocente. Tengo las pruebas y los peritajes que demuestran lo que digo", señala Rodríguez mientras lee un cuaderno. "Presenté –continúa- un escrito por derecho propio pidiendo una fecha de juicio para demostrar mi inocencia, el cual no me respondió el Juzgado Nro. 1 de Campana. Llegué a ser beneficiado con una pulsera electrónica la cual me denegó el juez de la causa, argumentando peligro de fuga. Quiero dejar aclarado que desde el día 18 de febrero a las 7 AM me declaro en huelga de hambre seca: no voy a ingerir ningún alimento ni agua hasta tener una respuesta. Hago responsable al Fiscal Alejandro Irigoyen y al Juez Guillermo Guehenneuf por mi integridad física o lo que me pueda pasar en este lugar". COLAPSADOS Fuentes judiciales consultadas al respecto, señalaron que el caso de Rodríguez no es necesariamente una excepción y muchas causas similares se encuentran retrasadas por falta de nombramientos de funcionarios en el departamento judicial Zárate Campana. "En Zárate Campana hay dos Tribunales en lo Criminal, los cuales desde hace más de dos años están funcionando con sólo 1 titular cada uno, dado que se han jubilado las Dras. Cardozo, Andreini, Barcena, y Dalsaso (…) Lo cierto es que los debates se van demorando en general, y en particular aquellos como los de Rodríguez que tienen calificaciones graves y requieren la intervención de tres jueces. Seguramente, no hay ninguna animosidad contra Rodríguez ni falta de voluntad por juzgarlo, sino que no están los recursos humanos disponibles y eso retrasa las fechas de los juicios porque hay que conseguir y coordinar disponibilidad con los jueces subrogantes, que son de otros departamentos judiciales". En ese sentido, una de las fuentes recordó que en octubre pasado los pliegos de tres jueces para Zárate Campana recibieron en acuerdo del Senado provincial, pero los nombramientos no se efectivizaron hasta el momento y que, además, con el cambio de gobierno todo el proceso recorrido en ese sentido perfectamente podría volver a foja cero y retrasar aún más esos nombramientos pendientes. "Esto no es de ahora. Tendría que hacer un par de llamados, pero así en frío te diría que en nuestro departamento judicial faltan cubrir también 5 fiscalías y al menos 20 puestos administrativos que fueron quedando vacantes por jubilaciones o retiros… Es más: hace poco se jubiló también la Dra. Slotolow, del Juzgado Correccional 2". Los problemas no terminarían ahí: además de morocidad procesal provocada por la falta de nombramientos y la consiguiente sobrecarga de trabajo, se suma el tema salarial. "Imagináte cómo está la cosa que hoy un camionero de larga distancia gana igual o más que un juez de la Provincia. Con eso te digo todo...", concluyó la fuente.



“Desde el día 18 de febrero a las 7 AM me declaro en huelga de hambre seca: no voy a ingerir ningún alimento ni agua hasta tener una respuesta", señaló Rodríguez desde la cárcel.



Huelga de hambre en la UP 21

