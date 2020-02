Nuestros lectores siguen escribiendo al WhatsApp +54 9 3489 488321 reportando distintas problemáticas en nuestra ciudad. VECINA DE LOS PIONEROS "Quisiera reportar una problemática que hace tiempo vivimos los vecinos del barrio Los Pioneros, calle Berón entre Urdaniz y Chiffletno pasa el recolector de ramas, las calles de tierras están intransitables llenas de pozos, mucha polvadera. Pedimos por favor el arreglo de las mismas si no se pueden asfaltar por falta de presupuesto, por lo menos que rellenen con asfalto recuperado, y que se arregle la luminaria de la Ruta 6 que poco y nada se puede visualizar de noche y el arreglo de la misma que está rota en varias partes de su trayecto el cual ha causado muchos accidentes", muestra Graciela. VECINOS CONTRA VECINOS "Quisiéramos que el municipio o alguien haga algo...estas imágenes son de Capilla del Señor y Saavedra. Vecinos que tienen su casa, tirando ramas en esta esquina de los departamentos de Vitramu...y en 3 días ya es un basural. No se si el municipio podrá hacer algo para multarlos o simplemente que tiren su basura en su casa no en la de los demás. Somos muchos los vecinos que hace rato vemos y nos quejamos por esto. Les agradeceríamos puedan publicarlo y ayudarnos a solucionarlo" escribe Cecilia.





19 de Febrero de 2020:

Quejas Vecinales

