En la provincia de Buenos Aires, desde marzo de 2015 comenzó a funcionar la modalidad de Juicio por Jurados. Y en la Departamental Zárate-Campana se han desarrollado este tipo de procesos en diferentes ocasiones, siendo el del carnicero Daniel Oyarzún (otro caso ocurrido en Zárate) el que mayor repercusión tuvo, a nivel regional y nacional. El jurado está constituido por 12 personas (siempre seis varones y seis mujeres) y seis suplentes. Para conformarlo, primero se seleccionan 48 por sorteo a partir de una lista de la Justicia electoral sobre la base del padrón en el que están todos los ciudadanos mayores de 21 años y menores de 75 años (los miembros de fuerzas de seguridad, los funcionarios y los empleados del Poder Judicial no pueden ser miembros del jurado). Ser jurado popular es un derecho del ciudadano, que contribuye en la administración de justicia, pero también es una carga pública, puesto que su incomparecencia injustificada podrá acarrear sanciones y ser trasladado por medio de la fuerza pública. "El ciudadano que, habiendo sido designado jurado, no se presente a cumplir su función como tal se lo hará comparecer aún con el uso de la fuerza pública, sin perjuicio de establecerse en su contra las responsabilidades a las que hubiera lugar", remarcaron desde el Poder Judicial. Esta carga pública es remunerada. Tengan o no tengan trabajo, a los integrantes del jurado se les paga igual: por ley son dos IUS (unidad de medida de pagos judiciales), que actualmente sería alrededor de $3.500. Además, los gastos de transporte y comida los cubre el tribunal. Al comenzar el juicio, las partes (Defensoría y Fiscalía), entrevistan a los 48 y eligen a 18 (los 12 titulares y los 6 suplentes) y pueden recusar a los miembros por posibles conflictos de interés u otras razones. Para ello, a los candidatos se les hace una encuesta de tres carillas. El tribunal puede eliminar a tres de los postulantes sin justificación, pero para los demás deberá dar una explicación justa. Para el veredicto el jurado va a tener que sortear otra encuesta. Es el jurado el que determina si existió el delito y la culpabilidad de la persona. La pena la establece luego el juez, presente durante todo el proceso y quien hace de guía. El jurado no puede intervenir en el proceso ni en las exposiciones de las partes. Para declarar culpable a una persona, 10 de los 12 miembros deben estar de acuerdo, y para una condena a prisión perpetua se necesita la unanimidad. Si el jurado declara que la persona no es culpable, esta decisión no puede ser apelada y la persona queda definitivamente absuelta. Si es declarado culpable, en cambio, la defensa sí puede apelar y llegar a instancias judiciales superiores.

Ser Jurado Popular es un derecho, pero también una carga pública

